Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından tartışmalar sürüyor. Hem görevdeki CEO'yu hem de üst düzey yöneticileri kovarak tek başına Twitter’ın başına geçen Musk, binlerce kişiyi işten çıkardı, uzaktan çalışmayı ve öğle yemeği hizmetini sonlandırdı.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından tartışmalar sürüyor.
Hem görevdeki CEO'yu hem de üst düzey yöneticileri kovarak tek başına Twitter’ın başına geçen Musk, binlerce kişiyi işten çıkardı, uzaktan çalışmayı ve öğle yemeği hizmetini sonlandırdı.
Yaşananların ardından Elon Musk, Twitter'ın yeni politikasını açıkladı ve tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.
Musk, şu ifadeleri kullandı:
"Twitter’ın politikası, konuşma özgürlüğüdür, ancak erişim özgürlüğü değildir. Olumsuz/nefret tweet’leri hızlıca kaldırılacak ve para kazanma özelliği de kaldırılacaktır, bu nedenle Twitter’a reklam veya başka bir gelir getirilmeyecektir.
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Özel olarak aramadığınız sürece tweet’i bulamazsınız, bunun İnternet’in geri kalanından hiçbir farkı yoktur. Kathie Griffin, Jorden Peterson ve Babylon Bee görevlerine iade edildi. Trump’ın kararı henüz verilmiş değil."