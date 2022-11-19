Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından tartışmalar sürüyor.

Hem görevdeki CEO'yu hem de üst düzey yöneticileri kovarak tek başına Twitter’ın başına geçen Musk, binlerce kişiyi işten çıkardı, uzaktan çalışmayı ve öğle yemeği hizmetini sonlandırdı.

Yaşananların ardından Elon Musk, Twitter'ın yeni politikasını açıkladı ve tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Musk, şu ifadeleri kullandı:

"Twitter’ın politikası, konuşma özgürlüğüdür, ancak erişim özgürlüğü değildir. Olumsuz/nefret tweet’leri hızlıca kaldırılacak ve para kazanma özelliği de kaldırılacaktır, bu nedenle Twitter’a reklam veya başka bir gelir getirilmeyecektir.

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Özel olarak aramadığınız sürece tweet’i bulamazsınız, bunun İnternet’in geri kalanından hiçbir farkı yoktur. Kathie Griffin, Jorden Peterson ve Babylon Bee görevlerine iade edildi. Trump’ın kararı henüz verilmiş değil."

FOTOĞRAF 10 Elon Muskın yaptığı değişikliklerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak platformda atılan tweetlerin hangi cihazdan gönderildiğine dair bilgi yazısının kaldırılacağını açıkladı. Twitterda atılan twitin iPhone mu yoksa Android bir cihazdan mı atıldığını gösteren for iPhone ve for Android ibareleri yakında kaldırılacak. Konu hakkında açıklama yapan Elon Musk, for iPhone ve for Android ibarelerinin ekran alanından yediği gerekçesiyle kaldırılacağını aktardı. Elon Musk ayrıca bu özelliğin Twittera neden getirildiğine dair hiç kimsenin bir bilgisi olmadığını söyledi. Bu değişiklik en çok Apple sever Twitter kullanıcılarının tepkisini çekiyor. iPhone tarafından gönderildi ibaresi artık Twitterda yer almayacak.. Elon Musk Twitter'da yıllardır kullanılan özelliği kaldırıyor Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, değişiklikler yapmaya devam ediyor. Twitter'da uzun süredir bulunan bir özellik artık kullanılmayacak.

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