Elon Musk X'ten haber başlıklarını kaldırıyor

Elon Musk şimdi Twitter'da (X) paylaşılan haberler için yeni bir paylaşım özelliği üzerinde çalışıyor. Fortune'da yer alan bir habere göre, Musk yakında X'te paylaşılan haberlerden başlıkları kaldıracak. X, halihazırda kullanıcıları için bilgi kaynağı olarak işlev görüyor ve platformda binlerce haber makalesi hem kişiler hem de kuruluşlar tarafından paylaşılıyor.

Sadece URL önizlemesi olacak

Bu değişiklik, X'te bir bağlantı paylaştığınız anda, yalnızca bir görüntü ve bir URL kaplaması görüntüleneceği anlamına geliyor. Öte yandan, linke tıklandığında kullanıcı yayıncının web sitesine yönlendirilecektir. Elon Musk'ın fikri olduğu belirtilen bu değişikliğin arkasındaki nedenin, bir gönderinin kullanıcının ekranında kapladığı dikey alanı azaltmak gibi göründüğünü de sözlerine ekledi. Bu sayede kullanıcıların ekranlarında gördükleri ana sayfa akışına daha fazla gönderi sığdırılabilecek.

Para kazanma dönemi başlamıştı