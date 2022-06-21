Teknoloji Elon Muskın Twitterı devralması onaylandı
SOSYAL MEDYA

Elon Musk'ın Twitter'ı devralması onaylandı

Twitter yönetim kurulu Elon Musk'ın Twitter'ı devralmasını onayladı. SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, 25 Nisan itibarıyla Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmıştı.

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Haber Merkezi Diğer
Elon Muskın Twitterı devralması onaylandı
Elon Musk'ın Twitter'ı devralması onaylandı

Elon Musk'ın Twitter'ı devralması, Twitter yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle onaylandı.

Musk geçtiğimiz hafta, Twitter'ın çalışanlarıyla ilk defa sanal ortamda bir araya gelerek soruları cevaplamıştı.

Elon Musk,"Twitter'ın gerçekliğin doğasını daha iyi anladığımız, uzun ömürlü bir medeniyete katkıda bulunmasını istiyorum." demişti.

ABD'li iş insanı Musk, Twitter'ın Baş Pazarlama Sorumlusu Leslie Berland tarafından yönetilen sohbette, sosyal medya platformunun üye sayısını, mevcut sayısının yaklaşık 4 katı olan 1 milyarın üzerine çıkarmak istediğine değinmişti.

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