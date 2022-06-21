Elon Musk'ın Twitter'ı devralması onaylandı

Elon Musk'ın Twitter'ı devralması, Twitter yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle onaylandı.
Musk geçtiğimiz hafta, Twitter'ın çalışanlarıyla ilk defa sanal ortamda bir araya gelerek soruları cevaplamıştı.
Elon Musk,"Twitter'ın gerçekliğin doğasını daha iyi anladığımız, uzun ömürlü bir medeniyete katkıda bulunmasını istiyorum." demişti.
ABD'li iş insanı Musk, Twitter'ın Baş Pazarlama Sorumlusu Leslie Berland tarafından yönetilen sohbette, sosyal medya platformunun üye sayısını, mevcut sayısının yaklaşık 4 katı olan 1 milyarın üzerine çıkarmak istediğine değinmişti.