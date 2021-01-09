Teknoloji Elon Muskın WhatsAppın yerine önerdiği Signal uygulamasının hisseleri tavan yaptı
SOSYAL MEDYA

Elon Musk'ın WhatsApp'ın yerine önerdiği Signal uygulamasının hisseleri tavan yaptı

WhatsApp, 2021 itibarıyla yeni kullanım sözleşmesini hayata geçiriyor. Uygulamayı kullanmaya devam etmek için 8 Şubat'a kadar yeni şartların kabul edilmek şart olacak. Milyonlarca kullanıcı tarafından tepki toplayan kararın ardından SpaceX'in kurucusu Elon Musk, 'WhatsApp yerine Signal uygulamasını kullaın" önerisinde bulunmuştu. Musk'ın önerisinin ardından çok sayıda kişi Signal'i indirirken, uygulamasının hisseleri tavan yaptı.

Haber Merkezi Diğer
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WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından, uygulama mağazalarında alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başladı. Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın WhatsApp'a karşılık önerdiği "Signal" uygulaması uygulama mağazalarında hızla zirveye doğru yükseldi. Elon Musk'ın işaret ettiği Signal'in hisseleri de uçuşa geçti.

Hisseler yüzde 100 değer kazandı

Signal Advance adı verilen şirket 0.60 dolardan işlem görüyordu ancak yatırımcıların yüklenmesiyle birlikte mesajlaşma uygulamasıyla bağlantısı olmayan şirketin hisseleri 2 gün içinde yüzde 100’ün üzerinde değer kazandı.

WhatsApp'tan çifte standart: Yeni sözleşme Avrupa Birliği ülkelerini kapsamıyor
TEKNOLOJİ
WhatsApp'tan çifte standart: Yeni sözleşme Avrupa Birliği ülkelerini kapsamıyor

Tüm bilgiler Facebook'a ait şirketlerle paylaşılacak

WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.

WhatsApp güncellemesi yeni gizlilik kurallarını onaylamayı zorunlu kılıyor
TEKNOLOJİ
WhatsApp güncellemesi yeni gizlilik kurallarını onaylamayı zorunlu kılıyor

Çifte standart uygulanıyor

WhatsApp, bu kararına ilişkin kullanıcılardan yoğun eleştiri alması üzerine yaptığı açıklamada, "Avrupa Bölgesi" kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini, bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketleriyle paylaşılmayacağını duyurmuştu. WhatsApp'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Avrupa Bölgesi olarak isimlendirilen ülkeler arasında sadece Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için 8 Şubat'a kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerekiyor.

WhatsApp özel bilgileri pazarlayacak: Kabul etmeyen kullanamayacak
TEKNOLOJİ
WhatsApp özel bilgileri pazarlayacak: Kabul etmeyen kullanamayacak
  • Uzmanlar, AB ülkelerinin bu düzenleme kapsamına alınmamasının "çifte standart" olduğunu, veri güvenliğine yönelik sert yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler nedeniyle WhatsApp'ın AB ülkelerine karşı "temkinli" yaklaştığını belirtiyor.
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