Elon Musk'ın WhatsApp'ın yerine önerdiği Signal uygulamasının hisseleri tavan yaptı

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından, uygulama mağazalarında alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başladı. Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın WhatsApp'a karşılık önerdiği "Signal" uygulaması uygulama mağazalarında hızla zirveye doğru yükseldi. Elon Musk'ın işaret ettiği Signal'in hisseleri de uçuşa geçti.

Hisseler yüzde 100 değer kazandı

Signal Advance adı verilen şirket 0.60 dolardan işlem görüyordu ancak yatırımcıların yüklenmesiyle birlikte mesajlaşma uygulamasıyla bağlantısı olmayan şirketin hisseleri 2 gün içinde yüzde 100’ün üzerinde değer kazandı.

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Tüm bilgiler Facebook'a ait şirketlerle paylaşılacak

WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.

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Çifte standart uygulanıyor

WhatsApp, bu kararına ilişkin kullanıcılardan yoğun eleştiri alması üzerine yaptığı açıklamada, "Avrupa Bölgesi" kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini, bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketleriyle paylaşılmayacağını duyurmuştu. WhatsApp'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Avrupa Bölgesi olarak isimlendirilen ülkeler arasında sadece Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için 8 Şubat'a kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerekiyor.

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