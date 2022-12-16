Teknoloji Elon Musktan basına sansür Bazı gazetecilerin hesapları askıya alındı
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Elon Musk'tan basına sansür: Bazı gazetecilerin hesapları askıya alındı

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter, Amerikan CNN, New York Times, Washington Post'ta çalışan bazı gazetecilerin hesaplarını askıya aldı. Musk'ın bu hamlesi tartışmalara neden oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Elon Musktan basına sansür: Bazı gazetecilerin hesapları askıya alındı
Elon Musk

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter, Amerikan CNN, New York Times, Washington Post'ta çalışan bazı gazetecilerin hesaplarını askıya aldı.

Twitter veya Elon Musk tarafından askıya alma işlemine ilişkin açıklama yapılmadı. Hesapları askıya alınan gazeteciler arasında, CNN, New York Times ve Washington Post'tan da gazeteciler yer aldı.

ÇOK SAYIDA MUHABİR VAR

Ayrıca son haftalarda Musk'ı eleştiren bazı gazetecilerin de hesaplarının askıya alındığı belirtildi. Hesapları askıya alınan muhabirler arasında CNN'den Donie O'Sullivan, New York Times'tan Ryan Mac, Washington Post'tan Drew Harwell, Intercept'ten Micah Lee ve gazeteci Aaron Rupar var.

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TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Twitter'da ifade özgürlüğünü savunun Elon Musk'ın bu hamlesi, Amerikan basınında tartışmalara yol açtı.

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