Elon Musk'tan Twitter çalışanarına uyarı: Daha çok çalışın

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra her gün yeni ve dikkat çekici kararlar alıyor. Twitter Blue aboneliği ile 8 dolar karşılığında mavi tik satmaya başlayan Elon Musk eleştiri oklarını üzerine çektikten sonra geri adım attım ve abonelik uygulamasını ileri bir tarihe erteledi.

MUSK'TAN ÇALIŞANLARINA SERT UYARI

The Guardian'da yer alan habere göre; Elon Musk Twitter çalışanlarına sıkı çalışmaları konusunda uyarıda bulundu. Musk, çalışanlara "aşırı sert" ve "yüksek yoğunlukta uzun saatler" çalışmalarını, aksi taktirde üç aylık kıdem tazminatı verilerek kovulacaklarını söyledi.

Çalışanlara gönderilen bir e-postada Musk, Twitter'ın bir sonraki yinelemesini oluşturmanın "olağanüstü performans" gerektireceğini söyledi. Musk, Twitter 2.0 oluşturmak ve giderek rekabetçi hale gelen alanda tutunabilmek için sert olunması gerektiğini ifade etti. Musk, yalnızca istisnai bir performansın geçme notu oluşturacağını yazdı.

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"PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR KARAR VERİN"

Elon Musk, gönderdiği e-postada çalışanların perşembe günü saat 17.00'ye kadar karar vermesini ve gönderilen bağlantıya tıklamasını istedi. Musk, bu son tarihe kadar taahhüdünü teyit etmeyen herkesin üç aylık kıdem tazminatı alacağını söyledi.

İlk olarak Washington Post tarafından bildirilen e-postada Musk, "Kararınız ne olursa olsun, Twitter'ı başarılı kılma çabalarınız için teşekkür ederiz" dedi.

Musk, Twitter'ın kendi mülkiyeti altında "çok daha mühendislik odaklı" olacağını ve "harika kod yazanların ekibimizin çoğunluğunu oluşturacağını" sözlerine ekledi.

Ültimatom, Musk'ın şirketi devralmasından birkaç gün sonra 7.500 kişilik işgücünün %50'sini işten çıkardığı Kasım ayının başında Twitter'da yaşanan ciddi kıyımın ardından geldi. Musk'ın ayrıca hafta sonu boyunca Twitter'ın moderasyon ekiplerinin üyeleri de dahil olmak üzere 4.000'den fazla müteahhiti işten çıkardığı bildirildi.

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Richmond Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Carl Tobias, Musk'ın uyumsuz personeli işten atarak ültimatomu yerine getirmesi halinde zorluklarla karşılaşabileceğini söyledi.

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