Elon Musk'tan Twitter çalışanlarına korkutan uyarı

Twitter, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini resmen doğruladı. Anlaşmanın tamamlanması biraz zaman alacak olsa da Elon Musk, şimdiden sosyal medya sitesi için çeşitli açıklamalarda bulunuyor.
2022'nin sonunda gerçekleşmesi beklenen anlaşma tamamlandığında, Twitter'ın halka açık bir şirket olarak varlığı sona erecek ve tamamen Elon Musk'a ait özel bir şirket olacak.
Twitter'ın ne gibi değişiklere maruz kalacağını zaman gösterecek. Ancak Elon Musk, platformun düşük kâr marjını yeniden yükseltmek için bazı değişiklikler yapacak.
"Çok çalışmaya hazır olun"
Elon Musk, kişisel Twitter hesabından paylaştığı bir mesaj ile şirket çalışanlarında endişe yarattı.
“Çalışanların iş yapış etikleri aşırı olacak, fakat benim kendime uyguladığımdan daha az” diyen Musk, çalışanların iş yükünün aşırı derecede artacağının sinyalini verdi.
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Twitter yönetim kurulunun, platformun Elon Musk tarafından satın alınmasını onaylamasının ardından Musk'tan bu açıklama geldi.<br><br>
Elon Musk, Twitter'ın \"standart kullanıcılar için\" ücretsiz olmaya devam edeceğini de vurguladı. Twitter, BBC'nin konuyla ilgili sorusuna yanıt vermedi.<br><br>
Musk daha önceki açıklamalarında, Twitter'ı \"yeni özellikle geliştirerek daha iyi noktaya getireceğini\" söylemişti.<br><br>
Musk, CNN'in bir haberini tweetleyerek sözlerine başladı. Haberde, bazı büyük ABD şirketleri, \"Twitter eğer nefret söylemini sınırlayan moderasyon politikalarından geri adım atarsa şirketi boykot etmeye\" çağrılıyordu.<br><br>
Elon Musk, Twitter'ın moderasyon politikalarının ifade özgürlüğü için tehdit oluşturabileceği görüşünü savunuyor.<br><br>
Sosyal medya platformunu satın aldıktan sonra Musk, platformun kendi deyişiyle \"niş\" hale gelmesi için geliştirmeler yapmak istediğini söylemişti.<br><br>
Elon Musk'ın Twitter'ı devralma sürecinin bu yılın sonlarına doğru tamamlanması bekleniyor.<br><br>
Musk anlaşmanın duyurulması öncesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, \"Umarım beni en sert eleştirenler bile Twitter'da kalmaya devam eder, çünkü ifade özgürlüğü bu demek\" ifadelerini kullanmıştı.<br><br>
Musk, platformdan \"trol\" kullanıcıları da kaldırmayı ve tamamen gerçek kullanıcılarla devam etmeyi de hedeflediğini söylüyor.<br><br>
Twitter'ın günlük kullanıcı sayısı 217 milyon. Benzer işlevleri olan Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı olan 1,9 milyar kişi ile kıyaslandığında bu çok düşük bir sayı.<br><br>
Ancak siyasetçilerin, gazetecilerin, sanatçıların ve sporcuların resmi beyanlarda bulunmak için Twitter'ı kullandığı düşünülürse en azından haber dünyası açısından halen önemli bir kamusal alan olarak görülüyor.<br><br>
Elon Musk açıkladı: Twitter ücretli mi olacak?
Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla patronu Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için "cüzi ücretleri" olabileceğini açıkladı.
TEKNOLOJİ
Twitter'da Elon Musk dönemi: Trollerle gündem dönemi bitiyor
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Tesla ve SpaceX'in CEO'su ABD'li girişimci Elon Musk imzaladığı 44 milyar dolarlık anlaşmayla sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldı.
Elon Musk, bu gelişmenin ardından bundan sonra Twitter'da yaşanacak bazı değişiklikleri duyurdu.
O değişiklikler şöyle:<br><br>•Herkes istediğini yazabilecek.<br><br>•Botlar son bulacak.<br><br>•Herkes artık kişi olarak tanımlı olacak yani takma isimliler veya troller platformda yer alamayacak.
Elon Musk’ın bir dönem tartışma konusu olarak gündeme getirdiği ve pek de uygulamaya geçilemeyeceği düşünülen planlar şimdi ciddiye binmiş durumda. Elon Musk bazı konularda ısrarcı görünüyor.
TWİTTER AÇIK KAYNAK MI OLACAK?<br><br>Twitter’ın sansür politikasını sürekli olarak eleştiren Elon Musk artık tek sahibi haline gelince neler yapabileceği merak edilmeye başladı.<br><br><br>
Twitter’ın tamamen farklı bir yöne evrilmesine sebep olabilecek ciddi teklifleri var.
Elon Musk ifade özgürlüğünü sağlayabilmek için algoritmaların açık kaynak olması gerektiğini dile getirdi.
Ayrıca yorumlara veya gönderilere otomatik olarak katkı yapan ve ayrıca hesaplara şikâyette bulunarak engel koyduran spam botların yasaklanmasını istiyor.
Son olarak tüm kullanıcılara kimlik doğrulama yaptırma planı da var.
Spam botların engellenmesi tavsiyelerin arasında en ideal olanı zira büyük çoğunluk botlardan şikâyetçi.
Örneğin bir hisse senedi veya kripto para ile ilgili gönderi atıldığında botların bunu algılayarak takipçilere fırsat vermeden kâğıdı satın alması sıkça eleştirilen bir konu.
Ne var ki sansür algoritmalarının açık kaynak hale getirilmesi ve sansürün hafifletilmesi kargaşaya sebep olabilir. <br><br>Herkesin birbirine sürekli sözlü saldırılarda veya tacizlerde bulunduğu bir ortam Twitter’ı yoldan çıkarabilir.
Trump da sansür karşıtı bir sosyal ağ oluşturmuş ancak çok daha katı sansür politikaları uygulamıştı. Zira aşırıya kaçan saldırılarda mahkemeler platformu da suçluyor.
Son olarak her kullanıcıya kimlik doğrulama zorunluluğu da kullanıcı sayısının azalmasına yol açabilir. <br><br>Asıl hesapların farklı temalar altında ikinci veya üçüncü hesapları olduğu bilinen bir konu.<br><br>Hatta bir hesabın farkında olmadan yan hesabıyla kendisini övmeye çalıştığı sıkça karşımıza çıkıyor.
TWİTTER PARALI MI OLACAK? <br><br>Tesla CEO'su, reklamsız, daha ucuz ve kripto paralarla bile ödeme seçeneği sunacağı bir abonelik sistemini de önermişti.<br><br>Peki Elon Musk'ın istediği abonelik hizmetinin nasıl olması bekleniyor?
Elon Musk, kullanıcılar için Twitter Blue'dan daha ucuz bir abonelik hizmetinden söz etti. <br><br>Bu sistem, abonelerin resmi hesap ya da makamlarda kullanılardan farklı olarak mavi tikli olması gerektiğini önerdi. <br><br>Halihazırda tanınmış kişiler Twitter'da mavitik, yani onaylı hesaplar kullanırken, Elon Musk buna benzer farklı bir kimlik doğrulama sisteminin gelmesi gerektiğini önerdi.
AYLIK 2 DOLAR<br><br>Aylık 2 dolar olarak önerilen bu hizmet, kullanıcıların 12 ay önceden ödeme yapacağı şekilde ayarlanacak. Bu hizmet ile kullanıcılar hem onaylı bir hesaba sahip olurken, aynı zamanda reklamsız bir Twitter deneyimini de yaşamış olacak.
Musk, Twitter'a gelmesi beklenen abonelik hizmetiyle ilgili kripto paranın da önünü açtı. Dogecoin'e atıfta bulunan ünlü milyarder, ödeme seçenekleri arasına desteklediği Doge'nin de eklenebileceğinin altını çizdi.
Elon Musk'ın Twitter'a yönelik yeni planları: Paralı mı olacak?
ABD'li girişimci Elon Musk'ın, 44 milyar dolarlık anlaşmaya imza atarak sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldı. Musk'ın daha önce Twitter ile ilgili dile getirdiği konuları icraata döküp dökemeyeceği merak konusu oldu. Bunların arasında Twitter'ın paralı olup olmayacağı da var. İşte Elon Musk'ın Twitter'a yönelik yapması beklenen yenilikler...