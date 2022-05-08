Elon Musk'tan Twitter çalışanlarına korkutan uyarı

Twitter, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini resmen doğruladı. Anlaşmanın tamamlanması biraz zaman alacak olsa da Elon Musk, şimdiden sosyal medya sitesi için çeşitli açıklamalarda bulunuyor.

2022'nin sonunda gerçekleşmesi beklenen anlaşma tamamlandığında, Twitter'ın halka açık bir şirket olarak varlığı sona erecek ve tamamen Elon Musk'a ait özel bir şirket olacak.

Twitter'ın ne gibi değişiklere maruz kalacağını zaman gösterecek. Ancak Elon Musk, platformun düşük kâr marjını yeniden yükseltmek için bazı değişiklikler yapacak.

"Çok çalışmaya hazır olun"

Elon Musk, kişisel Twitter hesabından paylaştığı bir mesaj ile şirket çalışanlarında endişe yarattı. “Çalışanların iş yapış etikleri aşırı olacak, fakat benim kendime uyguladığımdan daha az” diyen Musk, çalışanların iş yükünün aşırı derecede artacağının sinyalini verdi.

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FOTOĞRAF 16 Twitter yönetim kurulunun, platformun Elon Musk tarafından satın alınmasını onaylamasının ardından Musk'tan bu açıklama geldi.<br><br> Elon Musk, Twitter'ın \"standart kullanıcılar için\" ücretsiz olmaya devam edeceğini de vurguladı. Twitter, BBC'nin konuyla ilgili sorusuna yanıt vermedi.<br><br> Musk daha önceki açıklamalarında, Twitter'ı \"yeni özellikle geliştirerek daha iyi noktaya getireceğini\" söylemişti.<br><br> Musk, CNN'in bir haberini tweetleyerek sözlerine başladı. Haberde, bazı büyük ABD şirketleri, \"Twitter eğer nefret söylemini sınırlayan moderasyon politikalarından geri adım atarsa şirketi boykot etmeye\" çağrılıyordu.<br><br> Elon Musk, Twitter'ın moderasyon politikalarının ifade özgürlüğü için tehdit oluşturabileceği görüşünü savunuyor.<br><br> Sosyal medya platformunu satın aldıktan sonra Musk, platformun kendi deyişiyle \"niş\" hale gelmesi için geliştirmeler yapmak istediğini söylemişti.<br><br> Elon Musk'ın Twitter'ı devralma sürecinin bu yılın sonlarına doğru tamamlanması bekleniyor.<br><br> Musk anlaşmanın duyurulması öncesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, \"Umarım beni en sert eleştirenler bile Twitter'da kalmaya devam eder, çünkü ifade özgürlüğü bu demek\" ifadelerini kullanmıştı.<br><br> Musk, platformdan \"trol\" kullanıcıları da kaldırmayı ve tamamen gerçek kullanıcılarla devam etmeyi de hedeflediğini söylüyor.<br><br> Twitter'ın günlük kullanıcı sayısı 217 milyon. Benzer işlevleri olan Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı olan 1,9 milyar kişi ile kıyaslandığında bu çok düşük bir sayı.<br><br> Ancak siyasetçilerin, gazetecilerin, sanatçıların ve sporcuların resmi beyanlarda bulunmak için Twitter'ı kullandığı düşünülürse en azından haber dünyası açısından halen önemli bir kamusal alan olarak görülüyor.<br><br> Elon Musk açıkladı: Twitter ücretli mi olacak? Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla patronu Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için "cüzi ücretleri" olabileceğini açıkladı.

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