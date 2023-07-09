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Teknoloji

Elon Musk'tan Zuckerberg'e ağza alınmayacak hakaret

Twitter'ın CEO'su Elon Musk son dönemde gerginlik yaşadığı Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg'e Twitter üzerinden ağza alınmayacak hakarette bulundu.

23:25 . 9/07/2023 Pazar
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Twitter'ın CEO'su Elon Musk küfür etti.

Twitter'ın CEO'su Elon Musk küfür etti.

Twitter'a geçici içerik görüntüleme sınırı getirmesi nedeniyle eleştirilen Elon Musk’ı Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg'in Threads hamlesi nedeniyle telaş sarmış ve ikili arasında gerilim yükselmişti.

"O TAM BİR GA..T"

Elon Musk resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Zuck tam bir ga..t'' ifadelerini kullandı.

KAFES DÖVÜŞÜ TEKLİFİ

Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasında gerçekleşecek dövüş son zamanlarda sosyal medyanın dilinden düşmüyordu. Elon Musk, Meta'nın sahibi ve Facebook'un kurucusu olan Mark Zuckerberg'e kafes dövüşü teklifinde bulunmuştu. Zuckerberg'ten gelen kabul mesajından sonra iki milyarder antremanlara başlamıştı. İki devin kapışması aslında yeni değil… Musk'ın SpaceX roketleri, Meta'daki veri gizliliği skandalları ve daha fazlası dahil olmak üzere yıllar boyunca birbirlerini eleştirdiler.


Twitter'dan tartışmalara neden olan içerik görüntüleme limitine ilişkin açıklama: Spam ve botlara karşı sert önlemler almalıyız
Twitter'dan tartışmalara neden olan içerik görüntüleme limitine ilişkin açıklama: Spam ve botlara karşı sert önlemler almalıyız

Sosyal medya platformu Twitter, tartışmalara neden olan içerik görüntüleme limitine ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu limitin geçici olduğunu belirten platform yaptığı açıklamada, "Kullanıcı tabanımızın güvenirliğini sağlamak amacıyla spam ve botları platformumuzdan kaldırmak için sert önlemler almalıyız." ifadesini kullandı. Bu nedenle platforma zarar veren botları ve diğer kötü aktörleri tespit edip ortadan kaldırabilmek için kullanımın geçici olarak sınırlandığı belirtilen açıklamada, bu hesapların yapay zeka modelleri oluşturmak için insanların herkese açık Twitter verilerini elde etmesini ve insanlar ile platformdaki konuşmaları çeşitli şekillerde manipüle etmesini önlemek için çalışıldığı aktarıldı.


#Elon Musk
#Mark Zuckerberg
#Threads
#Twitter
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