Teknoloji Enerji sektöründe devrim niteliğinde 4 önemli trend
DİĞER

Enerji sektöründe devrim niteliğinde 4 önemli trend

Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan, enerji sektöründe devrim niteliğindeki 4 önemli trendden bahsederek, bu trendlerin enerji depolama, elektrikli araç teknolojisi, mikro şebekeler ve şebekelerde siber güvenlik olduğunun altını çizdi.

Haber Merkezi İHA
Enerjide dört önemli trend
Enerjide dört önemli trend

Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan, enerji sektöründe devrim niteliğindeki 4 önemli trendden bahsederek, bu trendlerin enerji depolama, elektrikli araç teknolojisi, mikro şebekeler ve şebekelerde siber güvenlik olduğunun altını çizdi.
Küresel güç yönetimi şirketi Eaton’ın Türkiye’deki şubesi Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan, yenilenebilir enerjinin geleceğiyle ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle şehirlerin daha büyük, daha akıllı ve daha talepkâr olmaya devam ettiği düşünüldüğünde bunun nasıl mümkün olacağına dair hala bazı endişeler olduğunu belirten Özcan, "Bu belirsizlik birçok soruyu da beraberinde getirmektedir. Örneğin, rüzgâr ve güneş enerjisinden elde edilen yenilenebilir enerjinin doğa koşullarına bağımlı olması, bizi fosil yakıtlardan ne kadar bağımsız yapabilecektir? Veya elektrikli otomobillere geçiş ile şebekedeki artan talep karşılanabilecek midir?" dedi.

Yenilenebilir enerjinin öneminden bahsedildi

Geleceğin enerjisi dönüştürülebilir olacak

"Üretilen fazla enerji, enerjinin üretilemediği anlarda depolanabilmekte ve kullanılabilmektedir"
Enerji sektöründe devrim niteliğindeki 4 önemli trendden bahseden Özcan, bu trendlerin enerji depolama, elektrikli araç teknolojisi, mikro şebekeler ve şebekelerde siber güvenlik olduğunun altını çizdi.
Bu dört trendden özellikle enerji depolama ve elektrikli araç teknolojilerinin üzerinden duran Özcan, "Temiz enerji teknolojisindeki gelişmeler yüksek oranda iken, bu enerji kaynaklarının ihtiyaç duyduğumuz güvenilirliği sağlayabilmesi için çok daha fazla esneklik gerekecektir. Geleceğin enerji depolama çözümleri güneş veya rüzgâr gibi yenilenebilir kaynaklarından üretilen fazla enerji, enerjinin üretilemediği anlarda depolanabilmekte ve kullanılabilmektedir." şeklinde konuştu

arşiv

Enerji depolamanın projelerine yatırım yapmak isteyen işletmelerin şebeke kesintilerinde, özellikle yoğun üretim programlarında güvenilir güç sürekliliği sağlamasına da olanak tanıyıp, üretim kalitesini arttıracağını vurgulayan Özcan, “Sonuç olarak teknoloji ve inovasyon firmaları bu artan elektrik talebini karşılamak ve en efektif şekilde kullanımını sağlamaya yönelik çalışmaları sürdürmektedir.” ifadelerini kullandı.

HAYAT
Enerji oyununda kurallar değil, krallar değişir
Gezinin bilinmeyen yüzünü anlattı

Gezi'nin bilinmeyen yüzünü anlattı

"Sn. Gül Cumhurbaşkanımızı arayarak Taksim'e giriş için ısrar etti."
Uçaklar bomboş

Uçaklar bomboş

​Avrupalı ve Asyalı hava yolu şirketleri sinek avlıyor.
81 ildefiyat denetimi

81 ilde
fiyat denetimi

​Bakan Pekcan'ın talimatıyla harekete geçtiler.
Stokta ve üretimde <br>hiçbir sıkıntı yok

Stokta ve üretimde
hiçbir sıkıntı yok

İş dünyasından vatandaşları rahatlatan açıklama.
Borsada<br>koronavirüs önlemi

Borsada
koronavirüs önlemi

Yarından itibaren uygulanmaya başlayacak.
Bakanlık<br>harekete geçti

Bakanlık
harekete geçti

​3 ay askıya alındı, kolonya ve dezenfektan üretimi artacak.
Peş peşe<br>iptaller geliyor

Peş peşe
iptaller geliyor

​Koronavirüs salgını iş dünyasını da vurdu.
Türkiye'de ikinci korona vakası

Türkiye'de ikinci korona vakası

Bakan Koca: İlk hastamızın çevresindeki bir kişi.

İkinci büyük<br>indirim kapıda

İkinci büyük
indirim kapıda

​Bu gece yarısından itibaren yansıması bekleniyor.
102 yıl önce<br>aynı manzara

102 yıl önce
aynı manzara

​Tarihin en büyük salgınında 50 milyon kişi ölmüştü.
Tatil kararından veliler memnun

Tatil kararından veliler memnun

"​Dışarı çıkmayacaklar evde oturacaklar, korunacaklar."
3 ilde dev operasyon

3 ilde dev operasyon

1012 güvenlik görevlisi katılıyor.
Öğrenciler talebe yetişemiyorlar

Öğrenciler talebe yetişemiyorlar

​Korona sonrası gece gündüz mesaiye başladılar.
Her burnu akan<br>hastaneye gitmesin

Her burnu akan
hastaneye gitmesin

​Uzmanlar: Her nezle belirtisi koronavirüs değildir!
Piyasalarda<br>koronavirüs krizi

Piyasalarda
koronavirüs krizi

Tarihe yeni 'kara perşembe' olarak geçti.
Koronavirüs çağrısı!

Koronavirüs çağrısı!

​İran 'ACİL' koduyla yardım talebinde bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.