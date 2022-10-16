​Ericsson ile üniversite iş birliği tam gaz.

Ericsson, 6 Ekim 2022’de düzenlenen bir etkinlikle Türkiye’deki üniversite iş birliklerini kutladı. Etkinlikte İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’yle birer imza töreni düzenlendi. Ericsson’un dünya çapındaki 13 araştırma merkezinden biri olan Ericsson Araştırma Türkiye, Avrupa Birliği’nin araştırma ve inovasyon odaklı ana finansman programı Horizon Europe’a aktif olarak katkıda bulunuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “Ericsson ile yaptığımız ve yakında Türkiye’nin dijital dokusunu geliştirmeye yardımcı olacağından emin olduğumuz inovatif araştırmaları ve çalışmaları duyurduğumuz için mutluyuz” dedi. Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın ise, iş birliklerinin süreceğini söyledi.