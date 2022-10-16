​Ericsson ile üniversite iş birliği tam gaz.

NASA'nın sismik aracı InSight Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini yakaladı

Sciences et Avenir bilim dergisinde yer alan habere göre, 2018'de Mars'ta sismik araştırma için gönderilen ve Paris Globe Fizik Enstitüsünün ana tasarımcısı olduğu NASA aracı InSight, gezegende bir ilke imza attı. Temmuz ayında bir dizi depremi tespit eden InSight, bu sefer de Mars'a düşen göktaşlarının oluşturduğu sismik ve akustik dalgaları kaydetmeyi başardı. Toulouse Yüksek Havacılık ve Uzay Enstitüsü araştırmacısı Raphael Garcia, aracın çarpan kraterlerin konumlarını bile tespit ettiğini açıkladı. Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı amaçlayan bilim insanları, böylelikle Mars'taki hafif derecedeki sismik titreşimleri de yakalamayı umuyor. Dünyada olduğu gibi Mars'ta da atmosfere girdiğinde sürtünme kuvvetiyle ateş topuna dönüşen göktaşları, tamamen yanmayan parçaları yere çarptığında sismik dalga oluşturuyor.