Teknoloji Eski ABD Başkanı Trumpın Twitter hesabı tekrar açılacak
SOSYAL MEDYA

Eski ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabı tekrar açılacak

Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kapatılan Twitter hesabının yeniden aktive edileceğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Eski ABD Başkanı Trumpın Twitter hesabı tekrar açılacak
Donald Trump

Musk, Twitter üzerinden 18 Kasım'da, "Trump'ın hesabı geri verilmeli mi?" sorusuyla bir anket başlattı.

Anketin sonuçlarını açıklayan Musk, kullanıcıların yüzde 52'sinin "evet" oyu verdiğini duyurdu.

Musk, "Halk konuştu. Trump, geri dönecek." mesajını paylaşarak, "Halkın sesi, Tanrı'nın sesi." anlamına gelen Latince "Vox Populi, Vox Dei." ifadesini kullandı.

Twitter, 6 Ocak 2021'deki Konge baskının ardından, 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." denilmişti.

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