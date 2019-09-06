Teknoloji Facebook 10 milyar dolar ödül dağıtacak
SOSYAL MEDYA

Facebook ödül yarışması, Facebook Deepfake yarışması

Facebook 10 milyar dolar ödül dağıtacak

Facebook yazılım devi Microsoft ile işbirliği yaparak Deepfake videolarının saptanmasını amaçlayan bir yarışma gerçekleştirecek. Gerçek oyuncularla çekilen videoları saptayan kişiyi 10 milyon dolarlık bir ödül bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sosyal medya devi Facebook bu projede Microsoft ile işbirliği yapıyor.
Sosyal medya devi Facebook bu projede Microsoft ile işbirliği yapıyor.

Facebook, Microsoft ve akademisyenlerden oluşan bir grup internette yer alan deepfake unsurlarının daha iyi tesipt edilmesi için 10 milyon dolar ödüllü bir proje organize ediyor.

Sosyal medya devi, algılama araştırmasını teşvik etmeyi amaçlayan “Deepfake Detection Challenge” a (Deepfake bulma yarışı) 10 milyon dolar ödül koydu. Facebook algılama araçlarını test etmek için bir veri seti oluşturacak araştırmacılar görevlendirdi. Projede gerçek oyuncuların yer alacağı deepfake videolarının gerçek olup olmadığı bulunacak.

Yapay zeka temelli “Deepfake” teknolojisinin, yüksek gerçekliğe sahip sahte videolar üretilmesini sağlamasıyla risk ve tehlikeleri de beraberinde getirdiğine işaret ediliyor.

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