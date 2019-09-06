Facebook 10 milyar dolar ödül dağıtacak

Sosyal medya devi Facebook bu projede Microsoft ile işbirliği yapıyor.

Facebook, Microsoft ve akademisyenlerden oluşan bir grup internette yer alan deepfake unsurlarının daha iyi tesipt edilmesi için 10 milyon dolar ödüllü bir proje organize ediyor.

Sosyal medya devi, algılama araştırmasını teşvik etmeyi amaçlayan “Deepfake Detection Challenge” a (Deepfake bulma yarışı) 10 milyon dolar ödül koydu. Facebook algılama araçlarını test etmek için bir veri seti oluşturacak araştırmacılar görevlendirdi. Projede gerçek oyuncuların yer alacağı deepfake videolarının gerçek olup olmadığı bulunacak.

Yapay zeka temelli “Deepfake” teknolojisinin, yüksek gerçekliğe sahip sahte videolar üretilmesini sağlamasıyla risk ve tehlikeleri de beraberinde getirdiğine işaret ediliyor.