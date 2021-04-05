Teknoloji Facebook hakkında inceleme başlatıldı
SOSYAL MEDYA

Facebook hakkında inceleme başlatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook hakkında, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle resen inceleme başlattı. Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığı ortaya çıkmıştı. Bilgileri sızdırılanlar arasında 20 milyon Türk vatandaşı da bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Facebook hakkında inceleme başlatıldı
Facebook

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, "Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığı" haberleri üzerine konuyu gündem toplantısında görüştü.

Kurul, Facebook hakkında resen inceleme başlatılmasına karar verdi.

"Business Insider" internet sitesinin haberinde, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı belirtilmişti.

Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD'den, 11 milyonunun Birleşik Krallık'tan, 6 milyonunun Hindistan'dan olduğu ifade edilen haberde, söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, elektronik posta bilgilerinin bulunduğu aktarılmıştı.

Bilgileri sızdırılanlar arasında 20 milyon Türk vatandaşının da bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Facebook'ta veri sızıntısı skandalı: 533 milyon kullanıcının bilgileri ele geçirildi
TEKNOLOJİ
Facebook'ta veri sızıntısı skandalı: 533 milyon kullanıcının bilgileri ele geçirildi
Abone Ol Google News
Facebooka inceleme

Facebook'a inceleme

​20 milyon Türk vatandaşının bilgileri sızmıştı.
Dereleri geçip karlı dağları aşıyorlar

Dereleri geçip karlı dağları aşıyorlar

​Her şey vatandaş elektriksiz kalmasın diye.
Külliyede kritik toplantı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Dördüncü pik olacak mı?

Dördüncü pik olacak mı?

​Uzman isimden mutasyonlu virüsle ilgili açıklama.

104 amiralin bildirisine ilişkin soruşturmada yeni gelişme.

​Adalet Bakanı Gül'den darbe imalı bildiriye eleştiri
Proje çalışmaları tamam

Proje çalışmaları tamam

​Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.