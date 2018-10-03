Teknoloji Facebook hesabınızın çalınıp çalınmadığını öğrenin
SOSYAL MEDYA

Facebook hesabınızın çalınıp çalınmadığını öğrenin

Facebook geçtiğimiz günlerde bir güvenlik skandalı nedeniyle 50 milyon kişiye ait verilerin çalındığını açıklamıştı. Veri sızıntısının ‘başkasının gözünden gör’ özelliğindeki bir açıktan kaynaklandığı belirtiliyor. Bu güvenlik açığından etkilenip etkilenmediğinizi öğrenmek için yapmanız gerekenleri açıklıyoruz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Geçtiğimiz yıl yaşanan Cambridge Analytica skandalı Facebook'a 5 milyar dolara mal olmuştu.
Geçtiğimiz yıl yaşanan Cambridge Analytica skandalı Facebook'a 5 milyar dolara mal olmuştu.

Sosyal medya platformu Facebook, yeni bir güvenlik açığı ile gündemde. 25 Eylül’de bir güvenlik sorunu ortaya çıktığını duyuran Facebook, ilk etapta 50 milyon kullanıcının olaydan etkilendiğini duyursa da bu sayı her geçen gün artıyor. ‘Kimin ve nereden saldırdığını bilmiyoruz” açıklaması yapan Facebook, aralarında Türkiye’den de kullanıcıların olduğu toplamda 90 milyondan fazla hesabın erişimlerini sıfırladı. Yine Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre, siber saldırganlar sosyal ağın ‘başkasının gözünden gör’ özelliğindeki bir açıktan yararlanarak 50 milyon hesabın kontrolünü ele geçirmiş olabilir.

Facebook’tan yapılan açıklamaya göre son bir ay içerisinde ‘başkasının gözünden gör’ seçeneğini kullandıysanız muhtemelen sizin bilgileriniz de hackerlar tarafından ele geçirildi. Bunun önüne geçmek için ilk olarak şifrenizi değiştirmeniz öneriliyor.

Söz konusu açık kapatıldı ve açığa sebep olan ‘Dışarıdan Görünüm’ özelliği de şimdilik pasif hale getirildi. Ayrıca güvenlik güçleri ile irtibata geçilerek soruşturma başlatıldığı da belirtiliyor.

Üçüncü parti uygulamalara girenler etkilenmedi

Facebook’ta yer alan açık sayesinde siber saldırganların, Facebook bilgilerini kullanarak Instagram, Tinder gibi farklı sitelere giriş yaparken kullanılan erişim jetonlarını da ele geçirdiği belirtilmişti. Ancak Facebook yetkilileri bu konu hakkında açıklama yaparak diğer uygulamaların güvenli olduğunu belirtti.

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