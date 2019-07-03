Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan Facebook ve Instagram kullanıcıları erişim sorunu yaşıyor. Bağlantı sorunundan Türkiye dahil İngiltere, Avrupa'nın bazı bölgeleri ve ABD’nin bazı eyaletlerinin etkilendiği belirtiliyor.

Facebook Instagram ve WhatsApp üzerinden dosya alış verişi yapılamıyor!

Dünya genelinde birçok kullanıcının belirtiğine göre Facebook Instagram ve WhatsApp üzerinde fotoğraf, ses ve metin dosyası gibi bir çok dosyanın gönderimi sağlanamıyor.