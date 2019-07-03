Teknoloji Facebook Instagram ve WhatsApp çöktü
SOSYAL MEDYA

​Facebook Instagram ve WhatsApp çöktü!

Facebook Instagram ve WhatsApp çöktü

Dünyanın önde gelen gelen sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve mesajlaşma platformu WhatsApp çöktü. Kullanıcılar platform üzerinden dosya alış verişi yapamıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Facebook
Facebook

Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan Facebook ve Instagram kullanıcıları erişim sorunu yaşıyor. Bağlantı sorunundan Türkiye dahil İngiltere, Avrupa'nın bazı bölgeleri ve ABD’nin bazı eyaletlerinin etkilendiği belirtiliyor.

Facebook Instagram ve WhatsApp üzerinden dosya alış verişi yapılamıyor!

Dünya genelinde birçok kullanıcının belirtiğine göre Facebook Instagram ve WhatsApp üzerinde fotoğraf, ses ve metin dosyası gibi bir çok dosyanın gönderimi sağlanamıyor.

Hedefimizin altına geldik

Hedefimizin altına geldik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması.
Türkiye devraldı

Türkiye devraldı

Etiyopya, FETÖ okullarını Maarif Vakfı'na devretti.
Bora vuruyor

'Bora' vuruyor

Yerli füze terör örgütü PKK hedeflerini yerle bir ediyor.
"Saldırının sorumluları hesap vermeli"

"Saldırının sorumluları hesap vermeli"

​AB, Libya'da göçmenlerin vurulmasına dair açıklamalarda bulundu.
Hava destekli operasyon

Hava destekli operasyon

​Esenler Otogarı'nda her köşe didik didik aranıyor.
Beşiktaş'la anlaştı

Beşiktaş'la anlaştı

​Fenerbahçe'ye transfer çalımı.
Uluslararası soruşturma açılmalı

Uluslararası soruşturma açılmalı

​Dışişleri'nden göçmenleri vuran Hafter'e çok sert tepki.
Yasalaştırdı

Yasalaştırdı

​ABD'nin yaptığına sessiz kalmadı.
Heyecanlandıran açıklama

Heyecanlandıran açıklama

Türkiye'nin altın üretimi yıllık 50 tona çıkabilir.
Türkiye'ye<br>iade edildiler

Türkiye'ye
iade edildiler

​Ünlü iş adamı ve eşine dehşeti yaşatmışlardı.

15 Temmuz'da<br>S-400 olsaydı...

15 Temmuz'da
S-400 olsaydı...

Uzmanlar, o gece her şeyin farklı yaşanabileceği görüşünü paylaştı.
19 gün sonra<br> acı haber

19 gün sonra
acı haber

Munzur Çayı'na düşerek kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.
Yalan bombardımanı

Yalan bombardımanı

Sosyal medya '2 Temmuz' krizinde yine sınıfta kaldı.
Teröristin bağışı reddedildi

Teröristin bağışı reddedildi

​Christchurch'te iki ayrı camide 51 kişi katletmişti.
Enflasyon düşüyor

Enflasyon düşüyor

Memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu.
13 kurşunla öldürdü polisi bekledi

13 kurşunla öldürdü polisi bekledi

Yaşanan trafik yoğunluğunun nedeni cinayet çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.