Teknoloji Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü
SOSYAL MEDYA

Facebook, Instagram ve WhatsApp neden çöktü

Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü

Sosyal paylaşım ağı Facebook, Instagram ve WhatsApp platformları çöktü. Facebook’a girmek isteyen kullanıcılar “Maalesef bir şeyler ters gitti. Elimizden geldiği kadar hızlı şekilde düzeltmeye çalışıyoruz” ifadelerinin yer aldığı hata ekranı ile karşılaşıyor.

Haber Merkezi Diğer
Facebook, Instagram ve WhatsApp neden çöktü
Arşiv

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Facebook Facebook, Instagram ve WhatsApp platformaları çöktü. Facebook'a ait fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram’ın ve yazışma programı WhatsApp'a kullanıcılar erişemiyor. Sosyal medya platformlarına neden erişilemediği ise henüz netleşmedi.

Facebook’a girmek isteyen kullanıcılar hata ekranıyla karşılaşıyor. Hata ekranında yer alan mesajda ise “Maalesef bir şeyler ters gitti. Elimizden geldiği kadar hızlı şekilde düzeltmeye çalışıyoruz” ifadeleri yer alıyor.

533 MİLYON KULLANICININ VERİLERİ PAYLAŞILMIŞTI

Yarım milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel verileri geçtiğimiz günlerde ücretsiz olarak yayınlanmıştı.

Yayınlanan verilerin 32 milyonu ABD’deki, 11 milyonu Birleşik Krallık’taki ve 6 milyonu Hindistan’daki kullanıcılara ait.

Türkiye’den ise yaklaşık 20 milyon kullanıcının bilgilerinin sızdırıldığı ifade ediliyor.

Abone Ol Google News
Meksikada katliam bilançosu

Meksika'da katliam bilançosu

​2006'dan bu yana 85 binden fazla kişi kayboldu.
Fenerbahçeden kritik kayıp

Fenerbahçe'den kritik kayıp

​Sarı lacivertliler, Malatya deplasmanında 2 puan bıraktı.
Fransız siyasetçi AByi topa tuttu: Ankaradaki olayı kasıtlı olarak üçüncü kişilere yıkıyorlar

​Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasının ardından flaş gelişme.

​Bakan Selçuk'tan eğitimle ilgili flaş açıklamalar.

​Can yakan tabloda son durum açıklandı.
Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

​10 emekli amiralin gözaltı süresi uzatıldı.

​Kardeşler cinayeti itiraf etti, kafatası ve göğüs kafesi aranıyor.

ABD'de d​ikkat çeken araştırma sonuçları açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.