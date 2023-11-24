Facebook İsrail'in insanlık suçuna ortak oldu: Filistin paylaşımlarını silip siyonistlerin suikast çağrısına onay verdiler

Katil terör devleti İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı soykırımın en büyük destekçilerinden biri sosyal medya şirketi META oldu. İlk günden bu yana açık açık İsrail propagandası yürüten META, çatısı altında bulunan Facebook'ta Filistin'e sansür getirdi. Facebook ve Instagram'ın Filistin'e destek veren mesajları engellediği bilinirken yeni bir skandal gündemi sarstı.





Facebook'un Filistinlilere yönelik şiddet çağrısı yapan bir dizi İsrail reklamının tamamının onaylandığı öğrenildi. ABD medyasında yer alan haberlere göre Facebook, hem İbranice hem de Arapça olarak hazırlanan, doğrudan Filistinli sivillerin öldürülmesi çağrısında bulunan şiddet içerikleri reklamlara onay verdi.









Filistin halkına katliam çağrıları onaylandı





Facebook ve ana şirketi Meta'nın politikalarının açık ihlallerini içeren söz konusu reklamlar, buna rağmen şirket tarafından onaylandı. Açık açık soykırım talep edilen ifadelerin kullanıldığı reklamlarda Gazzeli çocuklardan "geleceğin teröristleri" olarak bahsedildi. Filistin halkını aşağılayıcı ifadelerin de kullanıldığı reklamlarda siviller için aşağılayıcı ifadeler kullanıldı.





Kullanıcılarının Filistin bayrağı dahi paylaşmasını yasaklayan Facebook, Filistin halkı için yapılan "Arap domuzları" benzetmelerine ise göz yumdu. Söz konusu reklamların ise Filistinli sosyal medya araştırma grubu 7amleh tarafından Facebook'un ikiyüzlü politikasını ortaya çıkarmak için hazırlandığı öğrenildi. "Test reklamları"nın Facebook'un İsrail desteğini kanıtlamak için hazırlandığı belirtildi.





7amleh'in kurucusu Nadim Nashif, yaptığı açıklamada, "Bu reklamların onaylanması Meta'nın Filistin halkına yönelik bir dizi başarısızlığının sadece sonuncusu. Bu kriz boyunca Meta'nın Filistinlilere yönelik açık önyargı ve ayrımcılığının devam ettiğini gördük" dedi.





7amleh'in bu fikri ise geçtiğimiz haftalarda siteye verilen bir suikast reklamından çıktı. Filistinli insan hakları savunucusuna yönelik suikast çağrılarının da yer aldığı reklamları Facebook'ta yer almıştı.





Buna göre Facebook'ta, Özgür Gazze Hareketi'nin kurucularından Amerikalı aktivist Paul Larudee'ye açıkça suikast çağrısında bulunan bir reklam keşfedildi. "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi karşıtı ve 'insan hakları' teröristi Paul Larudi'ye suikast düzenlemenin zamanı geldi." İfadelerinin kullanıdığı reklam, eski İsrail Savunma Kuvvetleri ve istihbarat subayları tarafından kurulan ve "İsrail karşıtı örgütlerle" mücadele eden sağcı bir İsrailli grup olan Ad Kan tarafından verilmişti.





Facebook katliamı teşvik ediyor





Bir siyasi aktiviste suikast çağrısında bulunmak Facebook'un reklamcılık kurallarının ihlali olmasına rağmen sitede yer almıştı. Ad Kan'ın sponsor olduğu gönderinin platformda yer alması, Facebook'un bu kurallara rağmen reklamı onayladığını kanıtlar nitelikteydi.





Bu reklamın yayınlanmasının ardından test deneyi gerçekleştiren 7amleh'in bu deneyi denetleme kararlarının gizli algoritmalarının olduğunu da açığa çıkarmış oldu.





Şirketin Topluluk Standartları kurallarnın, şiddeti savunan metinleri ve ırkları, etnik kökenleri, dinleri veya milliyetleri temelinde insanlara karşı insanlıktan çıkarıcı ifadeleri de yasakıyor olması gerekiyor. Buna rağmen, İsrail tarafından verilen söz konusu katliam reklamları, onay sürecinden kolayca geçiyor.









Soykırıma sansür





Öte yandan başta Facebook olmak üzere çoğu Meta'ya ait olan sosyal paylaşım sitesinin, İsrail'in Gazze katliamını başlatmasından bu yana Tel Aviv'in talebi üzerine binlerce Filistin yanlısı paylaşımı sildiği belirlendi.





Forbes tarafından yayınlanan bir rapora göre, İsrail Başsavcılığı 7 Ekim'den bu yana Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'ya ve video paylaşım uygulaması TikTok'a İsrail'in Gazze'deki acımasız savaşıyla ilgili içeriklerin kaldırılması için yaklaşık 9 bin 500 talep gönderdi. Dijital araştırmacı Mona Shttayeh, Al Jazeera Mubasher'e verdiği röportajda rapora atıfta bulunarak, sonuç olarak bu içeriklerin yaklaşık yüzde 94'ünün silindiğini söyledi.



