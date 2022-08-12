Facebook modası geçti

Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırma, Facebook kullandığını söyleyen 13 ila 17 yaş arasındaki Amerikalı gençlerin oranının yüzde 32’ye düştüğünü belirtti. Bu oran 2014’te yüzde 71’di. Araştırmaya göre Washington ile Pekin’in küresel siyasetteki rekabetinin bir parçası olarak Facebook’un yerini Çinli sosyal medya platformu TikTok aldı. ABD’li gençlerin yaklaşık yüzde 67’si Tiktok’u sürekli kullandıklarını ifade etti. Aynı rapora göre, 2014’ten bu yana Instagram kullanan gençlerin sayısı artarken Twitter kullananların sayısı azalıyor. Raporda ayrıca “Gençler Facebook’u önceki yıllardaki kadar yoğun kullanmasa da, platform hala yetişkinler arasında yaygın bir şekilde kullanılıyor” bilgisi paylaşıldı.

Gençlerin yüzde 95’i ise YouTube’da video izleyerek vakit geçirdiğini söyledi. En çok kullanılan platformlar arasında İlk sırada yer alan YouTube’u, TikTok, Instagram ve Snapchat izledi. Raporda, Facebook dışında, Twitter’ın kullanımında da bir düşüş olduğu belirtilirken gençlerin sadece yüzde 23’ünün artık Twitter’a zaman ayırdığı kaydedildi. Bu rakam 2014’te yüzde 70’lerin üzerindeydi. Analiz, gençler arasında cinsiyete göre farklılıklar da buldu. Genç erkeklerin YouTube ve Reddit platformlarını

REKLAM

daha çok kullandıklarının altı çizilirken genç kızların

TikTok, Instagram ve Snapchat’i tercih ettiği bilgisi paylaşıldı. Rapor ayrıca 2014’e göre internet kullanıcı sayısında da artış olduğunu gösteriyor.

YASAKLANMAK İSTENMİŞTİ

TikTok, güvenlik endişeleri nedeniyle devletlerin de gündeminde önemli yer tutuyor. Geçen yıl ABD Başkanı Joe Biden uygulamayı ciddi bir endişe meselesi olarak tanımlamıştı. Öncesinde de Trump yönetimi TikTok’u, kişisel verileri Çin yönetimine sızdırabileceği gerekçesiyle yasaklamaya karar vermişti. Ancak Biden, Trump’ın aldığı kararı, yönetime geldiğinde iptal etmişti.