Facebook para karşılığı veri toplamaya devam edecek

Facebook'un her yıl gerçekleştirdiği F8 konferansından bir kare.

Facebook, son dönemde yaşanan veri ihlali skandalları nedeniyle büyük zarar görmüş ve kullanıcılarını kaybetmişti. Firma ocak ayında bir uygulama geliştirmiş ve gençlere, mobil veri kullanım verilerini edinmek için para ödemeye başlamıştı. Gelen tepkiler üzerine bu program sonlandırılmıştı.

Hindistan'da başlayacak ve Paypal ile ödenecek

Şimdi yeni bir uygulama ile veri toplamaya tekrar başlamayı planlayan Facebook, verilerini paylaşmayı kabul eden yetişkinlere para ödeyeceği Study adlı uygulamayı duyurdu. ABD ve Hindistan’da kullanılabilecek olan uygulama, kişilerin iznini gerektirecek. Ödemeler Paypal üzerinden gerçekleştirilecek. Uygulama şimdilik yalnızca Android platformunda kullanılabilecek.

Facebook herşeyi depolayacak

Facebook, yaptığı açıklamada insanların pazar araştırmalarında yer aldıklarında bekledikleri şeylerin değiştiğini belirterek, bu beklentileri yakalayacak şeffaflıkta bir sistem kullanacaklarını, bütün bilgileri gizli ve güvenli tutacaklarını söylüyor. Fakat Facebook’un veri güvenliği karnesinin oldukça kötü olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Yeni uygulama, telefona yüklü olan diğer uygulamaları, uygulamalarda harcanan süreyi, kullanıcının ülke, cihaz ve ağ bilgilerini, uygulama aktivitelerinin isimlerini toplayacak.

Facebook, bu uygulama ile kullanıcı bilgilerinin, şifrelerinin, fotoğraflarının, medya içeriklerinin bilgilerini toplamayacağını söylüyor. Elde edilen veriler, firmanın ürünlerini iyileştirmekte kullanılacak.