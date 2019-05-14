Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Facebook seçimlerden önce sahte hesapları kapattı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
SOSYAL MEDYA

Facebook seçimlerden önce sahte hesapları kapattı

Sosyal medya platformu Facebook, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi, yalan haber yayan sayfaları ve sahte İtalyan hesapları kapattı. 374 milyon AB vatandaşı, 23-26 Mayıs tarihlerinde sandık başına giderek AP milletvekillerini belirleyecek.

Haber Merkezi AA
Facebook
Facebook

Sosyal medya platformu Facebook, yaklaşan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi, yalan haber yayan sayfaları ve sahte İtalyan hesapları kapattı.

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, 23-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak AP seçimleri öncesi platform üzerinden yalan haber yayan sayfalar ve sahte İtalyan hesapların silindiğini duyurdu.

Açıklamada, "Güvenilirlik politikalarımızı ihlal eden birçok sahte ve kopya hesabı kapattık." ifadesi kullanıldı.

AP seçimleri

Seçme yeterliliği bulunan 374 milyon AB vatandaşı, 23-26 Mayıs tarihlerinde sandık başına giderek AP milletvekillerini belirleyecek. Dünya genelinde Hindistan'dan sonra en fazla seçmenin katıldığı demokratik seçimler olarak tanımlanan AP seçimlerinde bu yıl 8 siyasi grup yarışacak.

Ancak İngiltere'nin AP seçimleri gerçekleştikten sonra AB'den ayrılması durumunda, bu ülkeye ait olan 73 sandalye Fransa, İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülke arasında dağıtılacak.

Birliğin yasama organı olan AP, AB Konseyi ile beraber Birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.

Üs bölgesinetaciz ateşi

Üs bölgesine
taciz ateşi

​Kuzey Irak'ta 1 askerimiz şehit oldu.
Test süreci başlıyor

Test süreci başlıyor

Zırhlılar yerli motor ve bataryayla gücüne güç katacak.
Rusya ilekritik görüşme

Rusya ile
kritik görüşme

​Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü.
Yeni paket geliyor

Yeni paket geliyor

​Bakan Albayrak: Bankalar ile ortak açıklayacağız.
'Monaco modeli'<br>gündemde

'Monaco modeli'
gündemde

Savunma ve dışişlerinde Türkiye'ye bağlanması masada.
Tablo yalanı<br>ortaya çıktı

Tablo yalanı
ortaya çıktı

Atatürk portresini İmamoğlu'nun ekibi indirmiş.
Endülüs:<br>Şeref ve utanç

Endülüs:
Şeref ve utanç

TVNET ile orucumuzu Kurtuba'da açıyoruz.
Casus<br>yazılıma dikkat

Casus
yazılıma dikkat

​WhatsApp casus yazılımı engellemek için güncelleme yayınladı.
Şehit için tören

Şehit için tören

Şehit Uzman Çavuş Volkan Dermirci'nin naaşı memleketine uğurlandı.
Toparlanma başladı

Toparlanma başladı

​Mart ayında beklentilerin üzerinde artış yaşandı.
3'ü helikopter pilotu<br>34 kişiye operasyon

3'ü helikopter pilotu
34 kişiye operasyon

Kara Havacılık'ta FETÖ militanlarına baskın.
'İptal' başvurusu

'İptal' başvurusu

​Rizespor-Galatasaray maçı tekrar edilebilir.
Nereden nereye!

Nereden nereye!

Fenerbahçe yanlış tercihlerinin bedelini ağır ödedi.
Evini barkını sattılar

Evini barkını sattılar

Mağdurlar ​arasında tiyatro oyuncusu da bulunuyor.
TEM'de<br> korkunç kaza

TEM'de
korkunç kaza

Ses üzerine araçtan indiğinde yerde yatıyordu.
Sandıkta<br>FETÖ tescillendi

Sandıkta
FETÖ tescillendi

​Sandık görevlilerinin ByLock'çu olduğu ortaya çıktı
Öğle saatlerine<br>kadar dikkat

Öğle saatlerine
kadar dikkat

2 bölgede oturanlara Meteoroloji'den uyarı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.