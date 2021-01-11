Facebook Türkiye açıklama yaptı, WhatsApp geri adım atmıyor: Gizlilik sözleşmesini 8 Şubat'a kadar onaylamayan kullanamayacak

WhatsApp, güncellenen ve uygulamanın kullanımına devam edilmesine yönelik 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken gizlilik sözleşmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "WhatsApp olarak insanların uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını ve işletmelerden destek almalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler.

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Bu güncelleme, WhatsApp’ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak nasıl iletişim kurduğunu etkilemiyor. Gelecek ay boyunca kullanıcılarımızın gözden geçirmelerine süre tanımak adına yeni politikamızı şimdiden WhatsApp aracılığıyla paylaşıyoruz." denildi.

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Kullanıcılar alternatif programlara yöneldi

Milyonlarca kullanıcı tarafından tepki toplayan gizlilik sözleşmesi zorunluluğunun ardından kullanıcılar alternatif programlara yönlenmeye başladı. SpaceX'in kurucusu Elon Musk, 'WhatsApp yerine Signal uygulamasını kullanın" önerisinde bulunmuştu. Musk'ın önerisinin ardından çok sayıda kişi Signal'i indirirken, uygulamasının hisseleri tavan yapmıştı.

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