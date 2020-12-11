Facebook’a tekel davası: Rakiplerini eziyor

ABD’de 46 eyalet ve ABD Federal Ticaret Komisyonu, ‘’tekelcilik ve rekabeti imkansız hale getirmekle’’ suçladığı sosyal medya devi Facebook’a iki dava açtı. ABD hükümetinin sosyal medya devine karşı açtığı davalarda, Facebook, ‘’dijital pazardaki hakimiyetini kötüye kullanmak, tekelcilik ve rekabeti imkansız hale getirmekle’’ suçlandı. New York Başsavcılığı’nın diğer eyaletlerle Facebook’a karşı başlattığı soruşturmadan yaklaşık 14 ay sonra açılan davada, sosyal medya devinin bölünmesi istendi.

TEKNOLOJİ Facebook Instagram üzerinden kullanıcıları gözetliyor

New York Başsavcısı Letitia James ise yaptığı açıklamada, Facebook’u yaklaşık 10 yıldır, pazardaki hakimiyetini ve tekel gücünü kullanarak küçük rakiplerini ezme ve yarış dışı bırakmakla suçladı. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) da rakiplerini satın alarak tekel oluşturduğu gerekçesiyle Facebook’un bölünmesi için ayrı bir dava açtı. FTC’den yapılan açıklamada, Facebook’un rekabete aykırı bir şekilde sosyal ağ tekelini yasa dışı olarak yıllarca sürdürdüğü iddia edildi.

Mark Zuckerberg

TEKNOLOJİ Avrupa ülkelerinden Apple tepkisi: iPhone için dava açılıyor

YAZILIMCILARA KOŞUL EMPOZE EDİYOR

Facebook’un 2012’de Instagram’ı, 2014’te ise mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı satın aldığının hatırlatıldığı açıklamada, şirketin yazılım geliştiricilere rekabeti engelleyici koşullarını empoze ettiği kaydedildi. Açıklamada, Facebook’un bu eylemlerinin “adil” olmadığı, rekabeti kısıtlayarak tüketicilere zarar verdiği ve reklam verenleri rekabetin faydalarından mahrum bıraktığı ifade edildi.

REKLAM