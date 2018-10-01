Teknoloji Facebook skandalından etkilenmemek için alabileceğiniz önlemler
SOSYAL MEDYA

Facebook skandalından etkilenmemek için alabileceğiniz önlemler

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, bilgisayar korsanlarının 50 milyon kullanıcı hesabına erişim sağladığını ve hesapların hacklenmiş olabileceğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Facebook'ta ortaya çıkan güvenlik açığından Instagram ve Tinder gibi üçüncü parti uygulamalarını kullanan kişilerin de etkilendiği belirtiliyor.
Facebook'ta ortaya çıkan güvenlik açığından Instagram ve Tinder gibi üçüncü parti uygulamalarını kullanan kişilerin de etkilendiği belirtiliyor.

Facebook'un açıklamasında, güvenlik ihlalinin Facebook mühendisleri tarafından Salı günü farkek edildiği ve Perşembe günü engellendiği ve etkilenen kullanıcıların mesajla bilgilendirildiği belirtildi. Güvenlik açığından etkilenen kullanıcılar için "Başkasının gözünden gör" özelliğinden hangi verilerin çalınmış olabileceği ve kimin sorumlu tutulabileceği konusunda pek çok soru işareti varken alınabilecek önlemler var.


Hesabınızın etkilenip etkilenmediğini öğrenin


Öncelikle kullanıcıların hesaplarının söz konusu durumdan etkilenen 50 milyon kişiden biri olup olmadığını öğrenmesi gerekiyor. Kullanıcı şifrelerinin kayıtlı olmasına rağmen Facebook sebep göstermeden yeniden şifre talep ettiyse söz konusu hesabın güvenlik açığından etkilenmiş olması muhtemel.


Bütün platformlarda oturumu kapatın


Güvenlik açığından etkilenen kullanıcıların yapması gereken ilk şey, oturum açılan web tarayıcısı, mobil aygıttaki uygulama ve tabletler dahil olmak üzere Facebook hesaplarından çıkış yapmak. Facebook'a göre, bilgisayar korsanları erişim jetonlarını hacklediler. Facebook bu belirteçleri sıfırladı, ancak yine de "ihtiyati tedbir" olarak kullanıcılara her yerden çıkış yapmasını öneriyor. Ayrıca açıklamada "soruşturma hala erken aşamalarında" dendiğinden, sadece güvende olmak için çıkış yapmak en iyi seçenek olarak görülüyor..


Şifrenizi kuvvetlendirin ve iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirin


Önemli bir ayrıntı olarak, Facebook açıkça sizin kullanıcıların şifrelerini değiştirmenin gerek olmadığını belirtirken hacklenme araştırması henüz tamamlanmadı. Bu yüzden bu durum Facebook'a özgü bir kullanıcı şifresinin bulunduğundan emin olmak için ideal bir zaman olarak görülüyor.


Hesabınızı silin


Eğer bütün bunlar yeterli gelmediyse son çare olarak kullanıcı hesaplarının kalıcı olarak silinmesi tavsiye ediliyor. Mark Zuckerberg açıklamasında “Verilerinizi koruma sorumluluğumuz var, ve eğer yapamazsak, size hizmet etmeyi hak etmiyoruz" demişti

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