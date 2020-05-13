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Teknoloji Facebooktan Müslümanlara yönelik şiddet olaylarındaki rolü nedeniyle özür
SOSYAL MEDYA

Facebook'tan Müslümanlara yönelik şiddet olaylarındaki rolü nedeniyle özür

Sosyal medya platformu Facebook, iki yıl önce Sri Lanka’da Müslümanlara yönelik toplumsal şiddet olaylarındaki rolü nedeniyle özür diledi. Açıklamada, “Platformumuzun kötüye kullanılmasından dolayı çok üzüntülüyüz. Ortaya çıkan gerçek insan hakları sonuçlarının farkındayız ve özür dileriz” ifadesi yer aldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bloomberg’e yaptığı açıklamada Facebook, konu ile ilgili açılan soruşturmanın sonucunda platformda paylaşılan nefret içerikli söylemlerin Müslümanlara karşı şiddete yol açmış olabileceğini kabul etti.

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Açıklamada, “Platformumuzun kötüye kullanılmasından dolayı çok üzüntülüyüz. Ortaya çıkan gerçek insan hakları sonuçlarının farkındayız ve özür dileriz” ifadesi yer aldı.

  • Şirket, benzeri sorunların önüne geçmek için yerel dilde içerik denetleyicisi sayısını artırmak, nefret söylemlerini otomatik olarak algılayıp yayılmasını önleyen teknolojik uygulamaya geçmek ve yerel sivil toplum gruplarıyla ilişkileri geliştirmek gibi çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Article One Advisors LLC adlı bir şirket tarafından hazırlanan raporda, Facebook’un, yaklaşık on yıldır Sri Lanka’da aşırı gruplar tarafından kötüye kullanıldığı uyarılarını dikkate almada başarısız olduğu belirtildi.

Raporda, 21 milyondan fazla nüfusu bulunan Sri Lanka’da 4,4 milyon kişinin günlük Facebook platformunu kullandığı bilgisi paylaşıldı.

Facebook'ta paylaşılan sahte video şiddeti başlattı

Sri Lanka’daki şiddet olayları, 2018 Mart başında bir kullanıcının Facebook’ta, Müslüman bir restoran sahibinin Sinhala Budistlerin yemeğine kısırlaştırıcı hap attığı sahte video paylaşımı ile başlamıştı.

  • Paylaşımda, “Bebekleri dahi ayırmadan bütün Müslümanları öldürün.” şeklinde ifadeler kullanılarak sosyal medyada Müslümanlara karşı öfke tetiklenmiş, çıkan toplumsal şiddet olaylarında onlarca cami ile Müslümanlara ait iş yerleri ve evler kundaklanmış, en az 3 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Sri Lanka hükümeti olayların büyümesi üzerine belli bölgelerde olağanüstü hal ilan ederek sokağa çıkma yasağı başlatmış, olayları yatıştırmak için Facebook'a erişimi de engellemeye çalışmıştı.

  • Sri Lanka'da nüfusun yaklaşık yüzde 75'ini Budistler oluştururken Müslümanların oranı yüzde 9 civarında bulunuyor.
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