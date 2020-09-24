Hastane siber saldırıya uğradı: Bir hasta hayatını kaybetti

Kişisel verilerin korunması neden önemli? Çünkü artık siber korsanlar hastanelere bile saldırıyor. Almanya’da Düsseldorf Üniversitesi Kliniği'nde tedavi gören bir kadın, bilgisayar korsanlarının hastane sunucularına yönelik gerçekleştirdiği fidye yazılımı saldırısı nedeniyle sağlık hizmetleri aksayınca tedavi olamadı.

Polis siber korsanlarla iletişime geçti

Düsseldorf Üniversitesi Kliniği’nden yapılan açıklamada, internet ağında bir süredir sorun yaşandığına ve sorunun siber korsanlardan kaynaklandığına yer verildi. Hastanenin sunucuları 10 Eylül Perşembe günü yerel saatle 03.00’te hackerlerin saldırısına uğradı ve hastanenin sistemi çöktü.

FOTOĞRAF 5 1. Gizliliğe en çok şirketler dikkat etmeli. Bireylerin, kişisel bilgilerini uygunsuz ve yetkisiz erişimden korumak için makul güvenlik önlemlerini şirketlerin alması gerekiyor. KVKK ve GDPR özelinde şirketlerin karşılaşacakları yaptırımlar dışında, artık bu konu da bilinçli davranışlar sergilemesi şirketlerin itibarına da artılar katacaktır. 2. Şeffaflığın güven yaratacağını unutmayın. Tüketicilerin kişisel bilgilerini nasıl topladığınız, kullandığınız ve paylaştığınız konusunda açık ve dürüst olun. Tüketicinin verilerinin nasıl kullanılmasını bekleyebileceğini düşünün ve varsayılan olarak bilgilerini korumak için gerekli adımları atın. 3. İş ortaklarınıza ve aldığınız üçüncü taraf hizmetlere dikkat edin. Şirketiniz adına hizmet veren herkesin, tüketicilerinizin kişisel bilgilerini nasıl topladığı ve kullandığından da şirketinizin sorumlu olduğunu unutmayın. 4. Veri sorumlunuzu tayin edin. KVKK dahilinde şirketinizin veri sorumlusu olduğunu unutmayın. KVKK’nın getirdiği gerekliliklerden önemli bir adım olan VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğünü gerçekleştirmeyi unutmayın. 5. KVKK uyumluluğunuzu tamamlayın. Kişisel verileri saklamak, korumak ve işleyebilmek için gerekli olan tüm hukuki ve teknik tedbirleri şirketlerin alması gerekiyor. İhtiyaç duyduğunuz gerekli adımların atılmaması karşılığında gerçekleşecek yaptırımlar konusunda geç kalmamak adına profesyonel destek almaktan kaçınmayın. Şirketlerin kişisel verileri korumada dikkat etmesi gereken 5 ipucu Siber saldırganlar tarafından sayısız saldırılara maruz kalan şirketlerin sahip oldukları verileri saklama, koruma ve işleme aşamalarında daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Serap uzmanlar, şirketlere kişisel veriyi korumaya dair önemli önerilerde bulunuyor. BiP'te paylaş

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Hastalar başka hastanelere sevk edildi

Hastalara ait verilere erişim sağlanamaması ameliyatların ertelenmesine, acildeki hastaların ise başka hastanelere nakledilmesine neden oldu.

Siber korsanlar, sistemin eski haline döndürülmesi için fidye talep etti.

Sistemin eski haline döndürülmesi için fidye talep eden saldırganlarla iletişime geçen polisin servisteki hastaların acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu bildirdiği ve korsanları, 30 sunucunun şifresini tekrar açmaya ikna ettiği belirtildi.

Yapılan yeni bir araştırmaya göre de online müşterilerin yüzde 41'i şirketlerin veri güvenliğine önem vermediğini düşünüyor.

TEKNOLOJİ Dijital dünyada kişisel verileri korumanın 10 yolu

Sağlık hizmetlerinde yaşanan ilk siber saldırı ölümle kayıtlara geçti

60 kilometre uzaklıkta bulunan bir hastaneye nakledilen kadın, tedavinin gecikmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Olayın, sağlık hizmetlerinde yaşanan ilk siber saldırıya bağlı ölüm olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden uzmanlar, hastanelerin özellikle fidye yazılımı saldırılarına karşı gerekli önlemleri alarak iş süreçlerinin aksamasının önüne geçilebileceğini söylüyor.

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