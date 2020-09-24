Hastane siber saldırıya uğradı: Bir hasta hayatını kaybetti
Siber korsanların, Düsseldorf Üniversitesi Kliniği'nin sunucularına gerçekleştirdiği siber saldırı sonucu sağlık hizmetlerinin aksaması, bir kadın hastanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayın, sağlık hizmetlerinde yaşanan ilk siber saldırıya bağlı ölüm olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden uzmanlar, sağlık hizmeti veren kurumların özellikle fidye yazılımı saldırılarına karşı gerekli önlemleri alması gerektiğini söylüyor.
Kişisel verilerin korunması neden önemli? Çünkü artık siber korsanlar hastanelere bile saldırıyor. Almanya’da Düsseldorf Üniversitesi Kliniği'nde tedavi gören bir kadın, bilgisayar korsanlarının hastane sunucularına yönelik gerçekleştirdiği fidye yazılımı saldırısı nedeniyle sağlık hizmetleri aksayınca tedavi olamadı.
Polis siber korsanlarla iletişime geçti
Düsseldorf Üniversitesi Kliniği’nden yapılan açıklamada, internet ağında bir süredir sorun yaşandığına ve sorunun siber korsanlardan kaynaklandığına yer verildi. Hastanenin sunucuları 10 Eylül Perşembe günü yerel saatle 03.00’te hackerlerin saldırısına uğradı ve hastanenin sistemi çöktü.
Hastalara ait verilere erişim sağlanamaması ameliyatların ertelenmesine, acildeki hastaların ise başka hastanelere nakledilmesine neden oldu.
Sistemin eski haline döndürülmesi için fidye talep eden saldırganlarla iletişime geçen polisin servisteki hastaların acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu bildirdiği ve korsanları, 30 sunucunun şifresini tekrar açmaya ikna ettiği belirtildi.
Sağlık hizmetlerinde yaşanan ilk siber saldırı ölümle kayıtlara geçti
60 kilometre uzaklıkta bulunan bir hastaneye nakledilen kadın, tedavinin gecikmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Olayın, sağlık hizmetlerinde yaşanan ilk siber saldırıya bağlı ölüm olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden uzmanlar, hastanelerin özellikle fidye yazılımı saldırılarına karşı gerekli önlemleri alarak iş süreçlerinin aksamasının önüne geçilebileceğini söylüyor.