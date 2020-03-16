Teknoloji Fransadan Applea milyar euroluk ceza
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Fransa'dan Apple'a milyar euroluk ceza

Fransa Rekabet Kurumu, rekabet kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle teknoloji devi Apple'a 1,1 milyar avro para cezası kesti.

Haber Merkezi AA
arşiv
arşiv

Fransa Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Apple'ın kendi dağıtım ağını kullanarak yasa dışı anlaşmalar yaptığı ve bağımsız dağıtıcıların da "ekonomik bağımlılıklarını" suistimal ettiği belirtildi.

Kurum, soruşturmanın sonucunda Apple'a 1,1 milyar avro para cezası verirken, Apple'a ait toptancı şirketler Tech Data'ya 63 milyon avro ve Ingram Micro'ya 76 milyon avro para cezası kesti.

Reuters
Arşiv

Rekabeti engelliyor

Açıklamada, "Apple ve şirkete ait iki toptancı firma; birbirleriyle rekabet etmeme, diğer dağıtımcı şirketlerin de birbirleriyle rekabet edebilmelerini önleme konusunda anlaştılar. Böylelikle Apple ürünlerinin toptancı piyasasındaki konumu güçlendirildi." denildi.

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