Teknoloji Galaxy Note 10 için yeni bir iddia daha
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Galaxy Note 10 için yeni bir iddia daha

Samsung Galaxy Note 10'da kulaklık girişi ve fiziksel tuşların bulunmayacağına dair söylentiler, bu iddiayla farklı bir boyut daha kazandı.

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Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iddialar, Galaxy Note 10'da herhangi bir fiziksel tuş bulunmayacağı ve 3.5 mm kulaklık girişinin olmayacağı yönündeydi. Ancak gelen yeni haberler, bunun aksini söylüyor.

Ice Universe (@Universelce) tarafından ortaya atılan iddia, Galaxy Note 10 konusunda kafaları bir kez daha karıştırdı. Zira Ice Universe'ün attığı tweet'e göre, Note 10'da fiziksel tuşlar bulunacak. İlk üretilen Note 10 versiyonunda bu tuşların yer almadığını, ancak yapılan Samsung testleri sonrasında bu konuda başarılı olunmadığı konusunda karar kılınarak, telefonun final sürümüne tuşların dahil edildiği bilgisini paylaşan Ice Universe'ün, bunda ne kadar haklı çıkacağını ancak telefonu gördüğümüzde anlayabileceğiz.

Chip'in haberine göre fiziksel tuşların noksanlığı, farklı seçeneklerle giderilebilir, fakat 3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılacak olması, tüketiciler tarafından hoş karşılanmayacaktır. Bu sızıntıya göre Note 10'da fiziksel tuşların olacağını öngörmek mümkün. Fakat kulaklık konusunda herhangi bir bilgi yok.

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