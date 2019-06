Galaxy Note 10 için yeni bir iddia daha

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iddialar, Galaxy Note 10'da herhangi bir fiziksel tuş bulunmayacağı ve 3.5 mm kulaklık girişinin olmayacağı yönündeydi. Ancak gelen yeni haberler, bunun aksini söylüyor.

Ice Universe (@Universelce) tarafından ortaya atılan iddia, Galaxy Note 10 konusunda kafaları bir kez daha karıştırdı. Zira Ice Universe'ün attığı tweet'e göre, Note 10'da fiziksel tuşlar bulunacak. İlk üretilen Note 10 versiyonunda bu tuşların yer almadığını, ancak yapılan Samsung testleri sonrasında bu konuda başarılı olunmadığı konusunda karar kılınarak, telefonun final sürümüne tuşların dahil edildiği bilgisini paylaşan Ice Universe'ün, bunda ne kadar haklı çıkacağını ancak telefonu gördüğümüzde anlayabileceğiz.

Note10 pursues stability and maturity. In the first version, Note10 did not have physical buttons. It was very radical but it did not pass Samsung's rigorous testing, so the final version of Note10 still retains physical buttons. — Ice universe (@UniverseIce) 31 Mayıs 2019

Chip'in haberine göre fiziksel tuşların noksanlığı, farklı seçeneklerle giderilebilir, fakat 3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılacak olması, tüketiciler tarafından hoş karşılanmayacaktır. Bu sızıntıya göre Note 10'da fiziksel tuşların olacağını öngörmek mümkün. Fakat kulaklık konusunda herhangi bir bilgi yok.