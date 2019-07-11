Teknoloji Galaxy Note 10 tanıtımından önce görselleri paylaşıldı
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Galaxy Note 10 tanıtımından önce görselleri paylaşıldı

Samsung'un önümüzdeki ay tanıtacağı yeni amiral gemisi Galaxy Note 10 için yeni görseller paylaşıldı. Tasarım olarak Galaxy S 10 serisine benzer şekilde delikli ekran tasarımıyla gelecek olan cihaz üstün teknik özelliklere sahip olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Galaxy Note serisinin son 3 cihazı.
Galaxy Note serisinin son 3 cihazı.

Samsung, Unpacked etkinliğiyle yeni cihazlarını 7 Ağustos tarihinde New York'ta kullanıcıların beğenisine sunacak. Etkinlik kapsamında Galaxy Note 10, Galaxy Watch 2 ve yeni tabletlerin tanıtılması bekleniyor. Ayrıca etkinliğe sayılı günler kala yeni amiral gemisi Galaxy Note 10'un görselleri de paylaşıldı.

Etkinlik 7 Ağustos'ta yapılacak olsa da ABD'de gerçekleştirileceğinden 7 Ağustos'un ardından TSİ 00.00'da yani 8 Ağustos'ta etkinlik başlıyor olacak. Zorluklara veda edin ve güçlülere merhaba deyin! 8 Ağustos 2019’da bir sonraki güçlü Galaxy’e bakın.’ açıklamasıyla birlikte paylaşılan tweet'te Galaxy Note 10'a ait görüntüler ise paylaşılmamış.

Galaxy Note 10'un iki farklı boyutta piyasaya süreceği belirtiliyor. Bunlardan biri normal telefon/tablet karışımı bir cihaz, diğeri ise daha küçük bir varyant olacak. Genel olarak Galaxy Note 10 serisinin iki 4G ve iki 5G versiyonu olmak üzere dört model olarak çıkacağı söyleniyor.

50 W hızlı şarj teknolojisiyle gelmesi beklenen Galaxy Note 10, tüm Samsung telefonlardan daha hızlı şarj olacak; öyle ki Galaxy S10 serisinde dahi 15 W'lık şarj teknolojisi kullanılıyor. Bu da 4500 mAh batarya kapasiteli Galaxy Note 10'un 35 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabileceği anlamına geliyor.

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