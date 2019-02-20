Galaxy S10 hakkında neler biliyoruz?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un ABD’nin San Fransisco şehrinde düzenleyeceği etkinlikle Galaxy S10 ailesi tanıtılacak. Peki Galaxy S ailesinin yeni üyeleri olan Galaxy S10 ailesi bize neler sunacak? Bugüne kadar sızdırılan haberlere bakarak sorunun cevabını arayalım.

Samsung, bu yıl Galaxy S ailesinin 10. Yılını kutlamaya hazırlanıyor. Bu akşam tanıtılacak olan Galaxy S10 ailesinde de bu nedenle önemli bir tasarım değişikliğine geçiyor. Ailenin üyeleri arasında yer alan Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinde ön kamera için ekranda bir delik yer alacak. Bugüne kadar sızdırılan tüm görseller bu bilgiyi doğruluyor.

Galaxy S10+ çalışırken görüntülenmişti.

TEKNOLOJİ Samsung Galaxy S10 Plus çalışırken görüldü

Samsung, 2016 yılında tanıttığı Galaxy Note 7 ile temel depolama alanını 64GB olarak belirledi. O zamandan bu yana tanıtılan tüm amiral gemilerinde en az 64GB depolama alanı yer aldı. Yeni Samsung Galaxy S10 ailesinde minimum depolama alanının 128 GB’a yükseltilmesi bekleniyor. Şimdiye kadar ki sızıntılar bu yöndeydi.

TEKNOLOJİ Galaxy S10 rekor RAM ve depolama ile geliyor

Galaxy S10e ve Galaxy S10+

Infinity-O ekranı ve teknik özellikleriyle ön plana çıkacak olan Samsung Galaxy S10, tasarımı ile de dikkatleri üzerine çekecek bir şekilde bizleri selamlayacak. Ekrana gömülü parmak izi sensörü ve üçlü kameraya sahip olacak olan cihaz, şarj paylaşımı ile de kullanıcı deneyimini iyileştirecek.

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TEKNOLOJİ Samsung Galaxy S10 kripto para cüzdanıyla geliyor

Galaxy S10 ailesinin kamerası nasıl olacak?

İlk olarak ailede birçok farklı kamera seçeneği olacağını belirtmek gerekiyor. Galaxy S10+ üç arka ve iki ön kamerayla gelirken, Galaxy S10 çift arka kamera ve tek ön kamerayla gelecek. Ayrıca 4K video desteğinin yanı sıra optik görüntü sabitleme özellikleri de yer alacak.

Süper yavaş çekim modu da kullanılacak kamerada, düşük ışıkta fotoğraf çekmek artık hiç olmadığı kadar rahat olacak. S10'un kameralarından biri Galaxy S9'un değişken diyaframlı birincil 12 MP kamerasının geliştirilmiş bir versiyonu olacak.

TEKNOLOJİ Samsung Galaxy S10'un batarya kapasitesi ortaya çıktı

6.4 inçlik Super AMOLED bir ekran tercih eden S10, gücünü Exynos 9 Series 9820 ve Snapdragon 845'ten alacak. Ön tarafında tek, arka tarafında üçlü kamera modülü yer alan telefon, 6 ya da 8 GB RAM ve 3,500 mAh'lık bir batarya gücüne sahip olacak.

Galaxy S10 ailesi çeşitli fiyat aralıklarıyla satışa sunulacak. Bunun için net bir fiyat aralığı vermek şimdilik oldukça zor görünüyor. Bu gece etkinlikten sonra güncel fiyat bilgilerini paylaşacağız.