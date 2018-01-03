Galaxy S8'de bataryayı tüketen sorun

Samsung’un yaklaşık bir sene önce piyasaya sürdüğü Galaxy S8, diğer amiral gemisi cihazları ile kıyaslandığında çok az sorunu olan bir telefon diyebiliriz. Galaxy S8’in küresel başarısı sorunsuz bir cihaz olmasından kaynaklanıyordu. Ancak son günlerde S8 kullanıcıları cihazla ilgili bazı problemler olduğunu söylemeye başladı.

Samsung kullanıcı topluluğu ve Reddit gibi sitelerde dile getirilen hataya göre Galaxy S8’in ekranı kendiliğinden açılıyor ve 10 saniye sonra çalışıp tekrar kapanıyor. Örneğin, gece siz uyurken Galaxy S8’iniz kendiliğinden uyanıyor ve bu nedenle batarya ömrü tükeniyor. Bu hatayla karşılaşan kişiler cihazı yeniden başlatma ve ön bellek sürümünü silmek gibi yöntemler denedi.

REKLAM

Firma şu anda hatanın kaynağını araştırıyor. Bir yazılım güncellemesi ile sorunun ortadan kalkacağı belirtiliyor. Samsung, bu hata haricinde bir süredir Galaxy S8+ ve Note 8 modellerinde pil tamamen tükenince cihazların tekrar açılmamasıyla ilgili bir hatayı da araştırıyor.