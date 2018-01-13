Galaxy S9’un kutusu sızdırıldı

Samsung yetkilileri tarafından MWC 2018’de tanıtılacağı ifade edilen Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın kutusu sızdırıldı. Söz konusu kutunun Galaxy S8’in kutusuna benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

Lakin söz konusu kutunun sızdırılmasındaki en önemli ayrıntı kutunun kalitesi, tasarımı veya kullanım kolaylığı değil. Sızdırılan kutu, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un piyasaya sürmeyi planladığı Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın temel özellikleri hakkında da meraklılarına fikir veriyor. Kutunun üzerinde belirtilen özelliklere bakıldığında cihaz 5,8 inç ve 2960 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip ekran ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte 12MP çözünürlükte Super Speed Dual Pixel kameraya sahip olacak kamera f / 1.5 diyafram destekleyecek. Buda Samsung’un yeni cihazını düşük ışıkta daha yetenekli hale getirecek. Kamera kanadında oldukça yetenekli bir duruma gelmesi beklenen cihazda ayrıca 8MP ön kamerayı da bünyesinde barındıracak.

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Kutuda yer alan diğer özelliklere bakıldığında cihaz IP68 sertifikasına sahip olacak. Geçtiğimiz yıl dünyanın önde gelen ses sistemi üretici AKG’yi satın alan teknoloji devi, bu firmanın meyvelerini Galaxy S9 ve Galaxy S9+ cihazlarında almayı planlıyor.

Buna ek olarak 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı Galaxy S9 ile kullanıcılarına sunulacak. 6.2 inç ekran ve 6 GB RAM’e sahip model ise Galaxy S9+ ile kullanıcılara sunulması bekleniyor. Ayrıca bir diğer söylenen iddiaya göre 6 GB RAM’ sahip Galaxy S9+ modelinin de rekor depolama alanına sahip olması bekleniyor.

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