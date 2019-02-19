Gençlere kariyer desteği

Vodafone, fuar süresince, gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamak üzere “Gelecekteki Seni Keşfet” adı altında başlattığı uluslararası programı tanıtacak ve sunduğu “Geleceğin Mesleği” uygulamasıyla kendilerine en uygun mesleği öğrenmelerine yardımcı olacak.

TEST AVANTAJI

Sadece Vodafone kullanıcılarının değil herkesin ücretsiz faydalanabildiği uygulamada ilk adımda, bireyin eğilim ve ilgi alanlarını anlamak üzere bir dizi psikometrik test çözülüyor. Bu testlerden çıkan bulgular, dijital ekonominin sunduğu en uygun meslek kategorisi ile eşleştiriliyor. İkinci adımda birey, seçmiş olduğu lokasyonda bulunan, Vodafone bünyesindeki iş imkânları da dahil olmak üzere belli iş olanaklarına yönlendiriliyor.

KARİYER FIRSATI

Geçen martta duyurulan ve 1 milyondan fazla dijital iş imkânının tanıtıldığı uygulamayı dünyada 459 bin, Türkiye’de ise 105 bin genç kullandı. Uygulamaya www.vodafone.com.tr/GeleceginM... adresinden erişilebiliyor.