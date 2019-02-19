Teknoloji Gençlere kariyer desteği
DİĞER

Gençlere kariyer desteği

Vodafone’un ana sponsorluğunda StudyExpo Fuarcılık tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek StudyExpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı, dünyanın dört yanından 70’i aşkın seçkin okulu Türk öğrencilerle buluşturacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Vodafone, fuar süresince, gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamak üzere “Gelecekteki Seni Keşfet” adı altında başlattığı uluslararası programı tanıtacak ve sunduğu “Geleceğin Mesleği” uygulamasıyla kendilerine en uygun mesleği öğrenmelerine yardımcı olacak.

TEST AVANTAJI

  • Sadece Vodafone kullanıcılarının değil herkesin ücretsiz faydalanabildiği uygulamada ilk adımda, bireyin eğilim ve ilgi alanlarını anlamak üzere bir dizi psikometrik test çözülüyor. Bu testlerden çıkan bulgular, dijital ekonominin sunduğu en uygun meslek kategorisi ile eşleştiriliyor. İkinci adımda birey, seçmiş olduğu lokasyonda bulunan, Vodafone bünyesindeki iş imkânları da dahil olmak üzere belli iş olanaklarına yönlendiriliyor.

KARİYER FIRSATI

Geçen martta duyurulan ve 1 milyondan fazla dijital iş imkânının tanıtıldığı uygulamayı dünyada 459 bin, Türkiye’de ise 105 bin genç kullandı. Uygulamaya www.vodafone.com.tr/GeleceginM... adresinden erişilebiliyor.

Hibrit bulut ilk kez Vodafone’da
TEKNOLOJİ
Hibrit bulut ilk kez Vodafone’da
/**/
TBMM'ye veda etti

TBMM'ye veda etti

AK Parti'nin İstanbul adayı Yıldırım, istifasını verdi.
Bunun adı soygundur

Bunun adı soygundur

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da konuştu.
İdlib'de çifte saldırı

İdlib'de çifte saldırı

Bombalı saldırılarda 15 kişi öldü, 79 yaralı var.
Hatasını kabul etmedi!

Hatasını kabul etmedi!

Başakşehir maçında hakemlik adına utanç anları.

İttifak genişliyor

İttifak genişliyor

Bazı illerde adayların geri çekilmesi gündemde.
Terör koridorunu yıkacağız

Terör koridorunu yıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye operasyonu için net konuştu.
Çürüyen ağacaziyaretçi akını

Çürüyen ağacaziyaretçi akını

​110 yıllık kavak ağacının içini görmeye geliyorlar.

Benzine zam geldi

Benzine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
İstifa etmeyincegörevden alındı

İstifa etmeyincegörevden alındı

​Kulüp yönetimi tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı.
Binlerce Suriyeli ülkesine döndü

Binlerce Suriyeli ülkesine döndü

​Bakan Soylu, güncel rakamları kamuoyuyla paylaştı.
Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Devlet desteğiyle başladı, şimdi binler tavuğu var.
Manisa'da uçak düştü iddiası

Manisa'da uçak düştü iddiası

Bölgedeki ihbarın asılsız olduğu açıklandı.
Mescid-i Aksa'dagerginlik

Mescid-i Aksa'dagerginlik

İşgalci İsrail, kapıların yeniden açıldığını duyurdu.
Rögar kapağında sanat

Rögar kapağında sanat

​Bu sokaklardan geçenler yere daha dikkatli bakıyor.
Bayrağı dailk sırada

Bayrağı dailk sırada

​Milli tekvandocunun 'bayrak' hassasiyeti gururlandırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.