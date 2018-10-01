Gençlere yönelik akıllı telefon: Huawei Y9

Çinli üretici Huawei, Y serisi akıllı telefonlarına bugün bir yenisini daha ekledi. Orta seviyede yer alacak olan yeni Huawei Y9 2019, sınıfın en iddialı telefonlarından biri olmaya aday.

Son yıllarda popüler olan yapay zeka teknolojisi, Y9’un 16MP + 2MP’lik çift arka kamerasında da yerini almış durumda. Ekim ayının ortasında satışa sunulması planlanan Huawei Y9’un teknik özelliklerinin dışında tasarımıyla da dikkati çekiyor.

Huawei, hem tasarım hem de teknik özellikleriyle gençlerin ilgisini çekebilecek bir telefon sunuyor. Ayrıca pil sorununa çözüm olaraksa yapay zekadan gücünü alan bir pil optimizasyon sistemiyle geliyor.

Siyah, mavi ve pembe renkleriyle karşımıza çıkan Huawei Y9 2019, aynı P20 Pro’da olduğu gibi renk geçişlerine sahip.

Huawei Y9 2019 teknik özellikleri ve fiyatı

Bu ayın ortasında satışa sunulması planlanan Huawei Y9 2019’un fiyatı hakkında firmadan resmi bir açıklama gelmedi.