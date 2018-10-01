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Huawei Y9 2019 tanıtıldı! İşte Y9 fiyatı ve teknik özellikleri

Gençlere yönelik akıllı telefon: Huawei Y9

Huawei Y9 2019 bugün resmi olarak tanıtıldı. Markanın orta seviyede konumlandırdığı Y9, renk geçişlerine sahip tasarımı ve yapay zeka destekli toplamda 4 kamerasıyla dikkati çekiyor. Fiyatı ve teknik özelikleriyle yeni Huawei Y9 2019 hakkında her şey haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Huawei Y9 2019
Huawei Y9 2019

Çinli üretici Huawei, Y serisi akıllı telefonlarına bugün bir yenisini daha ekledi. Orta seviyede yer alacak olan yeni Huawei Y9 2019, sınıfın en iddialı telefonlarından biri olmaya aday.

Son yıllarda popüler olan yapay zeka teknolojisi, Y9’un 16MP + 2MP’lik çift arka kamerasında da yerini almış durumda. Ekim ayının ortasında satışa sunulması planlanan Huawei Y9’un teknik özelliklerinin dışında tasarımıyla da dikkati çekiyor.

Huawei, hem tasarım hem de teknik özellikleriyle gençlerin ilgisini çekebilecek bir telefon sunuyor. Ayrıca pil sorununa çözüm olaraksa yapay zekadan gücünü alan bir pil optimizasyon sistemiyle geliyor.

Siyah, mavi ve pembe renkleriyle karşımıza çıkan Huawei Y9 2019, aynı P20 Pro’da olduğu gibi renk geçişlerine sahip.

Huawei Y9 2019 teknik özellikleri ve fiyatı

Bu ayın ortasında satışa sunulması planlanan Huawei Y9 2019’un fiyatı hakkında firmadan resmi bir açıklama gelmedi.

  • 6,5 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ ekran
  • Kirin 710 işlemci, Mali-G51 MP4 GPU
  • 4GB RAM, 64GB depolama / 6GB RAM, 128GB depolama
  • Android 8.1 Oreo işletim sistemi
  • 16MP + 2MP çift arka kamera
  • 13MP + 2MP çift ön kamera
  • Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS
  • Hızlı şarj destekli 4000mAh batarya
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