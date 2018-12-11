Teknoloji Google+ 90 gün sonra tarihe karışacak
SOSYAL MEDYA

Google+ 90 gün sonra tarihe karışacak

Google'ın sosyal medyada Facebook'a rakip olmak için kurduğu Google+, yeni bir sistem açığı nedeniyle daha erken kapatılacak. Bu sefer keşfedilen güvenlik açığının 52.5 milyon kişiyi etkilediği belirtiliyor.

Diğer
Google+, sürekli güvenlik açıkları ve istenen popülariteye ulaşamaması nedeniyle kapatılıyor.
Google+, sürekli güvenlik açıkları ve istenen popülariteye ulaşamaması nedeniyle kapatılıyor.

Google, Facebook'a rakip olma hedefiyle kurduğu Google+ servisini, yeni bir sistem açığı bulması nedeniyle belirlenen tarihten önce kapatma kararı aldı. Şirket, bu yeni sistem açığının 52,5 milyon kullanıcıyı etkilediğini açıkladı.

BBC’nin haberine göre Google, sistem açığının, hesap gizli olsa bile, kullancıların isim, e-posta adresi, meslek ve yaşını, üçüncü şahıslara açık hale getirdiğini duyurdu. Bu yeni açığın sistemi Kasım ayından itibaren etkilemeye başladığı belirtildi.

Şirket, Ekim ayında bir sistem açığı sonucu 500 bin kullanıcının bilgilerinin belli bir süreliğine korunmasız hale gelmesinin ardından Google+ servisini kapatacağını duyurmuştu.

Yeni sistem açığının ardından kapanış tarihi öne çekildi

Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı David Thacker, "Bu yeni sistem açığının keşfedilmesiyle, Google+ API'larını (uygulama programlama arayüzlerini) kapatmayı hızlandırma kararı aldık. Bu önümüzdeki 90 gün içerisinde gerçekleşecek" açıklamasını yaptı.

Thacker, Google çalışanlarının sistem açığını rutin testler sırasında bulduklarını ve açığın kötü niyetli kişilerce kullanıldığına dair bir kanıt olmadığını da sözlerine ekledi.

Google, önceki sistem açığını Mart ayından beri bilmesine rağmen kamuoyuna Ekim ayında açıklaması nedeniyle eleştirilmişti. Şirket ise açıklamasında, olayın kamuoyuna duyurulmayı gerektirecek kadar ciddi olmadığını belirtmişti.

Google, kapatma kararını, platformun yeterli kullanıcıya ulaşamadığı ve kullanıcıların yeteri kadar etkileşime girmesini sağlayamadığı gerekçesiyle aldığını duyurmuştu.

REKLAM
/**/
Kritik tarih belli oldu

Kritik tarih belli oldu

İngiltere hükümeti Brexit'i oylamak için toplanacak.
Vizesiz seyahat için çalışıyoruz

Vizesiz seyahat için çalışıyoruz

4 Bakan, 5. Reform Eylem Grubu Toplantısında konuştu.
Cezası onandı

Cezası onandı

3 kişinin ölümüne neden olan Serbes 13 yıl 4 ay hapis yatacak.
Sudan ucuz deyimi tarih oldu

Sudan ucuz deyimi tarih oldu

9,5 TL yapılan tavan fiyatına kimse uymuyor.
Sır gibi saklıyordu

Sır gibi saklıyordu

Putin'in senelerdir gizlediği belge ortaya çıktı.
Yunan istedigöndereceğiz

Yunan istedigöndereceğiz

​Van'da üretilen Dolusavar'a ilgi artıyor.
Yoğunbakımdan çıktı

Yoğunbakımdan çıktı

​Arkadaşları, ADA robotu ziyarete etli ekmekle geldi.
PKK'nınfare delikleri

PKK'nınfare delikleri

​Güvenlik güçleri teyakkuzda, terör örgütü için kış kolay olmayacak.

Değerini 50'ye katladı

Değerini 50'ye katladı

200 bine geldi, şimdi 10 milyon euro değer biçiliyor.

20 dolarlık ayakkabıya 500 dolar

20 dolarlık ayakkabıya 500 dolar

Alışveriş çılgınlığını gözler önüne seren deney.
Trump bildiğiniz gibi

Trump bildiğiniz gibi

​Maçı başlatmak için yaptığı hareket olay oldu.
Volkswagen yüzünü Türkiye'ye döndü

Volkswagen yüzünü Türkiye'ye döndü

Yatırım için 750 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Akıl almaz hileler

Akıl almaz hileler

Ekranda görüp canınız çekerse bir daha düşünün.
Baltalı cani

Baltalı cani

78 kadını canice öldürdü, savunması kan dondurdu.
Dövizle askerlik başvuruları başladı

Dövizle askerlik başvuruları başladı

Ücret 2 bin Euro, eğitimi ise uzaktan alacaklar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.