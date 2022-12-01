Teknoloji Google ABnin rekor para cezasını en üst mahkemeye taşıdı
SOSYAL MEDYA

Google AB'nin rekor para cezasını en üst mahkemeye taşıdı

Teknoloji firması Google, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Android işletim sisteminde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle uyguladığı 4 milyar avronun üzerinde rekor seviyedeki para cezasını onayan mahkeme kararını temyize götürdü.

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Haber Merkezi AA
Google ABnin rekor para cezasını en üst mahkemeye taşıdı
Google

Google, Android işletim sisteminin rekabet kurallarını ihlal ettiğine hükmeden ve AB Komisyonu'nun şirkete uyguladığı para cezasını bir miktar indirerek onayan AB Genel Mahkemesi kararını en üst mahkeme olan Avrupa Adalet Divanı'nda temyize taşıdıklarını bildirdi.

Açıklamada, Avrupa Adalet Divanı'nın dava dosyasında yasal açıklığa kavuşturmasını gerektiren alanlar olduğuna işaret edildi.

AB, 2016'da Google'ı, Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı. Suçlama, Google'ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu.

Google 7 AB ülkesi tarafından suçlanıyor
TEKNOLOJİ
Google 7 AB ülkesi tarafından suçlanıyor

AB incelemesinde, Google'ın çeşitli cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde, Google arama, Play Store ve Chrome tarayıcısını önceden yükletmeye zorladığı ve bazı telefon üreticilerine Google aramayı önceden yüklemeleri halinde ödeme yaptığı ortaya çıkarılmıştı.

AB, 2018 yılında Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,34 milyar avro para cezası kesmişti.

AB'den Google'a dev para cezası
TEKNOLOJİ
AB'den Google'a dev para cezası

Hukuki süreç

Söz konusu cezaya itiraz eden Google hukuki süreç başlatmıştı. AB mahkemesi, eylül ayında Google'ın Android işletim sisteminde rekabet kurallarını ihlal ettiği yönündeki AB Komisyonu kararını, para cezasında bir miktar indirime giderek onamıştı.

Mahkeme, komisyonun Google'a kesmiş olduğu 4 milyar 340 milyon avroluk para cezasını 4 milyar 125 milyon avroya indirmiş ve Google, mahkeme kararına itiraz edeceğini açıklamıştı.

AB Genel Mahkemesi kararları, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na götürülebiliyor.

AB'nin Google'a diğer cezaları

AB, 2018'de Google'a Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,34 milyar avro para cezası vermişti. Ayrıca AB, Google'a, 2019 yılında da reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası uygulamıştı.

AB, Google'a 2017-2019 yılları arasındaki dosyalarda 8 milyar avronun üzerinde ceza kesmişti.

AB'den Google'a kötü haber: Dört milyar euroluk ceza onandı
FOTOĞRAF 8
Title
Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, teknoloji firması Googleın Android işletim sisteminde rekabet kurallarını ihlal ettiği yönündeki AB Komisyonu kararını, para cezasında bir miktar indirime giderek onadı. Googleın 4 milyar 340 milyar euroluk cezasından 125 milyon dolar indirildi.
Title
Merkezi Lüksemburgda bulunan ABnin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Googleın AB Komisyonunun verdiği 4 milyar 340 milyon euroluk para cezasına karşı açtığı davayı karara bağladı.
Title
Kararda, AB Genel Mahkemesi, Googleın arama motorunun hakim durumunu sağlamlaştırmak için Android mobil cihaz üreticilerine ve mobil ağ operatörlerine yasa dışı kısıtlamalar getirdiği yönündeki Komisyon kararını büyük ölçüde onaylamaktadır. ifadesi kullanıldı.
Title
Mahkeme, Komisyonun Googlea kesmiş olduğu 4 milyar 340 milyon euroluk para cezasını ise bir miktar düşürülmesine hükmetti.Kararda, İhlalin ağırlığı ve süresini daha iyi yansıtmak için Genel Mahkeme, Googlea 4 milyar 125 milyon euroluk bir para cezası verilmesini uygun görmektedir. ifadesi yer aldı.
Title
AB, 2016da Googleı, Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı. Suçlama, Googleın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu.AB incelemesinde, Googleın çeşitli cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde, Google arama, Play Store ve Chrome tarayıcısını önceden yükletmeye zorladığı ve bazı telefon üreticilerine Google aramayı önceden yüklemeleri halinde ödeme yaptığı ortaya çıkarılmıştı.AB, 2018 yılında Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Googlea 4,34 milyar euro para cezası kesmişti.
Title
Söz konusu cezaya itiraz eden Google hukuki süreç başlatmıştı.Karar sonrası dosya, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanına götürülebiliyor.
Title
AB’NİN DİĞER CEZALARIGoogle, arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı ve hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 2017 yılında da AB Komisyonu tarafından 2,4 milyar euroluk para cezasına çarptırılmıştı.AB, Googlea, 2019 yılında ise reklam hizmeti AdSensede piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar euro para cezası uygulamıştı.Böylece AB, Googlea 2017-2019 yılları arasındaki dosyalarda toplam 8 milyar euronun üzerinde ceza kesmiş oldu.
Title
AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.Firmalar, cezalara AB mahkemelerinde itiraz edebiliyor.
AB'den Google'a kötü haber: Dört milyar euroluk ceza onandı
Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google'ın AB Komisyonu'nun verdiği 4 milyar 340 milyon euroluk para cezasına karşı açtığı davayı karara bağladı.
Kararda, "AB Genel Mahkemesi, Google'ın arama motorunun hakim durumunu sağlamlaştırmak için Android mobil cihaz üreticilerine ve mobil ağ operatörlerine yasa dışı kısıtlamalar getirdiği yönündeki Komisyon kararını büyük ölçüde onaylamaktadır." ifadesi kullanıldı.


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