Google deprem uyarısı nasıl yapılır, sorusu Bursa Gemlik depremi sonrası araştırılmaya başlandı. Türkiye'de meydana gelen deprmler sonrası adını sıkça duyduğumuz Google'ın deprem uyarı sisteminin nasıl açıldığı merak ediliyor. Sistemin nasıl aktif hale getirildiği yönünde tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Google deprem uyarısı açma işlemleri nasıl yapılır? Android ve iOS deprem uyarısı nedir, nasıl yapılır?
AFAD'ın verilerine göre, saat 10:42'te merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da hissedildi. Depremin 8.98 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
Google depremden saniyeler önce uyardı
5,1 büyüklüğündeki depremde Google'ın Android deprem uyarı sistemi devreye girdi. Böylece depremi hissetmeden saniyeler önce, bazı cep telefonlarına deprem uyarısı bildirimi geldi.
Sosyal medyada da gelen deprem uyarısına dair çok sayıda gönderi paylaşıldı.
Google deprem uyarı sistemi nedir?
Android Deprem Uyarı Sistemi, deprem meydana geldiğinde deprem dalgalarının sarsıntısından korunmak için zaman kazandırmak amacıyla geliştirildi. Bu sistem Android akıllı telefonların çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.
Google deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
Sistem, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor; cihaz konumu ve “Deprem Uyarıları” açık olan sürüm olarak güncel pek çok cihazda çalışıyor. Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar, cihaz ayarlarından “Deprem Uyarıları” seçeneğini devre dışı bırakabiliyor.
Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır?
- Telefonunuzun Ayarlar bölümüne girin.
- Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları’na tıklayın.
- Eğer açık değilse Deprem Uyarıları’nı açın.