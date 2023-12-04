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Gemlik Körfezi'ndeki 5,1'lik depremde Google telefonlara bildirim gönderip önceden uyardı

AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği öğrenilirken, depremde Google'ın Android deprem uyarı sistemi devreye girdi. Daha önce birçok depremde devreye giren sistem, telefonlara bildirim göndererek 5,1'lik deprem ile ilgili önceden uyardı. Ancak, bildirim alamayan kullanıcılar arasında, Google deprem uyarı sisteminin nasıl çalıştığını ve nasıl açılacağını merak eden birçok kişi bulunuyor. Peki, Google deprem uyarı sistemi Android ve iOS telefonlarda nasıl açılır? İşte Google deprem uyarı sistemi Android ve iOS telefonlarda aktif etme yollarının detayları...

12:35 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Google deprem uyarısı nasıl yapılır, sorusu Bursa Gemlik depremi sonrası araştırılmaya başlandı. Türkiye'de meydana gelen deprmler sonrası adını sıkça duyduğumuz Google'ın deprem uyarı sisteminin nasıl açıldığı merak ediliyor. Sistemin nasıl aktif hale getirildiği yönünde tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Google deprem uyarısı açma işlemleri nasıl yapılır? Android ve iOS deprem uyarısı nedir, nasıl yapılır?


AFAD'ın verilerine göre, saat 10:42'te merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da hissedildi. Depremin 8.98 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Google depremden saniyeler önce uyardı

5,1 büyüklüğündeki depremde Google'ın Android deprem uyarı sistemi devreye girdi. Böylece depremi hissetmeden saniyeler önce, bazı cep telefonlarına deprem uyarısı bildirimi geldi.

Sosyal medyada da gelen deprem uyarısına dair çok sayıda gönderi paylaşıldı.

Google deprem uyarı sistemi nedir?

Android Deprem Uyarı Sistemi, deprem meydana geldiğinde deprem dalgalarının sarsıntısından korunmak için zaman kazandırmak amacıyla geliştirildi. Bu sistem Android akıllı telefonların çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

Google deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?

Sistem, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor; cihaz konumu ve “Deprem Uyarıları” açık olan sürüm olarak güncel pek çok cihazda çalışıyor. Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar, cihaz ayarlarından “Deprem Uyarıları” seçeneğini devre dışı bırakabiliyor.

Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

Android Deprem Uyarı Sistemi'ni kullanıma açmak için;
  • Telefonunuzun Ayarlar bölümüne girin.
  • Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları’na tıklayın.
  • Eğer açık değilse Deprem Uyarıları’nı açın.
Bu sistemi kullanıma açmak için kablosuz veya hücresel bir veri bağlantısı olması gerektiğini de unutmayın.




#Deprem
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