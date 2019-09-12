Teknoloji Google Fransaya 965 milyon avro vergi cezası ödeyecek
SOSYAL MEDYA

Google Fransa'ya 965 milyon avro vergi cezası ödeyecek

İnternet devi Google, Fransa'ya 965 milyon avro vergi cezası ödeyecek. Temmuz ayında onaylanan yasa tasarısı sonucunda, Fransa'nın bu yıl 400 milyon, gelecek yıl ise 650 milyon avro vergi geliri elde etmesi bekleniyor

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kamu yayıncısı France Info'nun haberinde, Google'un vergiye ilişkin birkaç yıldır süren sorunları çözmek için Fransa'yla anlaştığı ve 965 milyon avro ödeme yapacağı belirtildi.

Bu miktarın 500 milyon avrosunun vergi kaçakçılığına ilişkin 2015'ten bu yana süren bir soruşturmada Paris mali savcılığı ile varılan anlaşma çerçevesinde ödeneceği ifade edildi.

Yüzde 3 vergi ödeyecekler

  • Fransa Ulusal Meclisi, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını temmuzda onaylamıştı. Yasaya göre internet devleri Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 oranında vergilendirilecek.

400 milyon gelir elde edecek

Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon avro ve Fransa içinde de 25 milyon avro olan şirketlere uygulanacak. Yaklaşık 30 şirkete uygulanacak vergiden, Fransa'nın bu yıl 400 milyon, gelecek yıl ise 650 milyon avro gelir elde etmesi bekleniyor.

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