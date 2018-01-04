TeknolojiGoogle işlemci açığı tespit etti
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İşlemcilerdeki açık nedir

Google işlemci açığı tespit etti

Teknoloji devi Google'daki güvenlik uzmanları, İntel ve diğer firmaların ürettiği çiplerde ciddi güvenlik açıkları bulduklarını kaydetti.

Haber MerkeziAA
Intel problemi çözmeye çalıştıklarını belirtti.
Intel problemi çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Google'un Project Zero ekibi, yaptığı açıklamada, İntel, AMD ve ARM gibi şirketlerin çiplerinde güvenlik açığının kötü niyetli kişilerin sistem belleğinden parola ve diğer hassas bilgileri çalmasına olanak tanıdığını bildirdi.

"Güvenlik açığı diğer çipleri, aygıtları ve işletim sistemlerini de etkiledi"

Ekip, söz konusu açığın diğer çipleri, aygıtları ve işletim sistemlerini de etkilediğini aktardı.

Intel ise söz konusu problemi çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Kullanıcılar meydana gelebilecek yavaşlamadan etkilenmeyecek

Şirket, kullanıcıların çalışmalar sırasında meydana gelebilecek yavaşlamadan etkilenmeyeceğini duyurdu.

Teknoloji şirketleri, çoğu zaman güvenlik açıklarını, bilgisayar korsanlarının faydalanmasını önlemek amacıyla bu açıklar onarılana kadar duyurmuyor.

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