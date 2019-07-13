Teknoloji Google yeni bir sosyal medya platformu kuruyor
SOSYAL MEDYA

Google yeni bir sosyal medya platformu kuruyor

Google yeni bir sosyal medya platformu üzerinde çalıştığını açıkladı. Google+'ın kapatılmasından sonra internet arama devi ShoeLace isimli bir platform kuracak.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Google
Google

Bir süredir Google'ın sosyal ağ yaptığına dair haberlerle karşınıza çıkmıyorduk, ancak internet devi yeni bir girişim için yine kolları sıvadı. Google+'ı birkaç ay önce kapatan Google, Facebook karşısında bir kez daha şansını denemek istiyor.

Firma bu kez +1'lere değil, etkinliklere odaklanmak istiyor. Shoelace adlı sosyal ağ, dünya çapında herkesin kullanabildiği çoğu sosyal platformun tersine, bölge tabanlı olarak çalışacak. New York'ta küçük çapta testlerle açılacak olan sosyal ağın Android ve iOS uygulaması, şu an sadece davetiyle indirilebiliyor. Uygulamanın web sürümü şimdilik yok gibi görünüyor. Shoelace için .nyc uzantılı bir adres kaydedilmiş olsa da, Los Angeles ve Las Vegas gibi şehirler için herhangi bir alan adı alınmadığı gözleniyor.

Shoelace'in Google'ın 2011'de açıp 2014'te elveda dediği, yine konum tabanlı bir sosyal ağ olan Schemer'e benzerliği dikkat çekiyor. Facebook'un tahtını sallamak zor olsa da Google, daha odaklı topluluklar ile çalışarak kendine farklı bir yer edinebilir. Veya firma bu girişimi kovalamaktan vazgeçebilir. Shoelace Google'ın deneysel projelerine odaklanan Area 120 takımı tarafından geliştiriliyor; bu projelerin hepsinin günışığını göremediği biliniyor.

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