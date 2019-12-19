Teknoloji Google, Youtube, Gmail, Google Analytics ve arama sayfası çöktü Resmi açıklama geldi
SOSYAL MEDYA

Google, Youtube, Gmail, Google Analytics ve arama sayfası çöktü

Google, Youtube, Gmail, Google Analytics ve arama sayfası çöktü: Resmi açıklama geldi

Arama motoru devi Google ve sağladığı hizmetlerde erişim sorunu yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Google servislerinin çökmesiyle ilgili, "Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Google, Youtube, Gmail, Google Analytics ve arama sayfası çöktü
Google, Youtube, Gmail, Google Analytics ve arama sayfası çöktü

Google’da meydana gelen yavaşlama sunduğu tüm hizmetlerde aksamaya neden oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Google servislerinin çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sayan, "Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır" dedi.
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