Google, Youtube, Gmail, Google Analytics ve arama sayfası çöktü: Resmi açıklama geldi

Google’da meydana gelen yavaşlama sunduğu tüm hizmetlerde aksamaya neden oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Google servislerinin çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sayan, "Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır" dedi.

Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir.Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır.USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir.Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır.

— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) December 19, 2019



