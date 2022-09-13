Teknoloji Googlea 25 milyar avroluk tazminat davası
SOSYAL MEDYA

Google'a 25 milyar avroluk tazminat davası

Teknoloji şirketi Google'a dijital reklamcılık faaliyetleri nedeniyle, İngiltere ve Hollanda'da toplam 25 milyar avroluk tazminat davaları açılıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Googlea 25 milyar avroluk tazminat davası
Google

Brüksel merkezli Geradin hukuk bürosunun kurucusu Damien Geradin, sosyal medya hesabından, İngiltere ve Hollanda'daki çeşitli hukuk bürolarının ABD merkezli Google firmasına karşı birlikte tazminat davaları açacağını bildirdi.

Davayı açacaklar arasında yer alan ve rekabet hukuku alanında uzmanlaşmış Geradin, "Google'dan reklam teknolojisi sektöründe rekabete aykırı davranışı nedeniyle 25 milyar avroya varan tazminat talep ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Geradin, Google'ın yerel ve ulusal medya gibi çeşitli yayıncılara verdiği zararlar nedeniyle adil seviyede tazminat ödemesi gerektiğini kaydetti.

Google tüm kişisel verilerinizi depoluyor!
TEKNOLOJİ
Google tüm kişisel verilerinizi depoluyor!

Davalarda, yayıncılar geçmiş yıllarda almaları gereken reklam gelirlerini Google'dan talep edecek.

Avrupa Birliği (AB), Google'a, 2019 yılında da "reklam hizmeti" AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası uygulamıştı.

Ayrıca AB, geçen yıl da Google'ın dijital reklam faaliyetlerine yönelik rekabet soruşturması başlatmıştı.

Google, Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' yaptı!
TEKNOLOJİ
Google, Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' yaptı!

Devam eden soruşturmada Google'ın reklam teknolojisinde kendi hizmetlerini avantajlı konuma getirip getirmediği ve rakip reklam hizmet sağlayıcılarını zarara uğratılıp uğratılmadığı inceleniyor.

Anadolu Ajansı teyit editörlüğü kuruldu

Anadolu Ajansı teyit editörlüğü kuruldu
Hüzünlü dünya turu

Hüzünlü dünya turu

​Çocukları görme yetisini kaybedecek: Türkiye de listelerinde.
Toprağı kazdıkça yenisi çıktı

Toprağı kazdıkça yenisi çıktı

Üst üste geçmiş halde bulundu.

​"İki CHP'li ismin ihracını istiyor"

Kimlik bilgileri tehlikede

Bir yılda yaptı: Bu aracı gören bir daha dönüp bakıyor.
Burası Cehennem Kapısı

Burası Cehennem Kapısı

​Girişi yasaklanmıştı: Dünyanın her yerinden görmeye geliyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.