Guardian editörü Facebook'un yaşadığı problemi anlattı: Facebook kendini internetin dışına kitledi

Sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram’a dün dünya genelinde erişim sağlanamadı.

Kesinti dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıları olumsuz etkilerken, sosyal medya kullanıcıları farklı ağları kullanarak şikayetlerini dile getirdi. Tamamı Facebook şirketine ait olan ve ortak altyapıyı kullanan uygulamalar olan WhatsApp, Facebook ve Instagram’ın yanı sıra yine şirkete ait Messenger ve Facebook Workplace gibi uygulamalar da kesintiye uğradı.

SORUN FACEBOOK'TA

Problemi Twitter hesabından anlatan Guardian gazetesi teknoloji editörü Alex Hern, Facebook'un yaşadığı sorunun, Facebook'un tüm sunucularının Facebook aracılığı ile çalışması olduğu söyledi.

Hern, sorunun basit bir şekilde anlaşılması için konuyu şöyle anlattı:

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"Durum şöyle: Facebook’un sistemlerinde muhtemelen kazara yapılan bir güncelleme internetteki trafiği ve adresleri yöneten protokollere “burada bizim hiç sunucumuz yok” anlamına gelen bir mesaj gönderdi. Normalde bunu düzelten yeni bir mesaj gönderilip kısa sürede sorun çözülürdü."

FACEBOOK KENDİNİ KİTLEDİ

"Ama sorun şu ki, Facebook’a dair her şey Facebook üzerinden çalışıyor. Yani şu anda bu mesajı gönderebilecek sistemin de internete erişimi mümkün olmuyor. Bu yüzden de teknik olarak Facebook kendisini internetin dışına kilitledi ve şu an bunu çözmeye çalışıyor."

TEK MERKEZ PROBLEMİ

Facebook'un her şeyi tek merkezde toplama arzusunun dünya çapında görülen erişim krizinin sebebi olduğu söyleniyor.

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