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Teknoloji Güvercin drone ilgiyi üzerine topladı
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Güvercin drone ilgiyi üzerine topladı

Bugünlerde İHA'lar ve SİHA'lar dikkat çekerken 2. Dünya Savaşı döneminde benzer yöntemler farklı tarzlarla uygulanıyordu. 2. Dünya savaşı döneminde posta güvercinlerine bağlanarak kullanılan İngiltere yapımı casus fotoğraf makinesi Malatya’da bulunan Fotoğraf Makinesi Müzesinde sergileniyor.

Haber Merkezi İHA
Güvercin drone ilgi görüyor.
Güvercin drone ilgi görüyor.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Daire İşleri Başkanlığı bünyesinde açılan Fotoğraf Makinesi Müzesi 3’üncü yılını geride bıraktı. 30 Eylül 2017 yılında açılan ve her yol ortalama 120 bin ziyaretçiyi ağırlayan müze Asya ve Avrupa’nın da en büyük fotoğraf makinelerinden biri durumunda.

Dünya genelinde en büyük 3 fotoğraf makinesinde biri olan Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesinde 44 ayrı segmentte fotoğraf makinesi ile 55 ayrı segmentte ise aksesuar malzemeleri yer alıyor.

İHA
Güvercine takılan fotoğraf makinası

142 yıllık körüklü makinalar da müzede sergileniyor

İçerisinde projeksiyon odası, karanlık oda, sergi ve aktivite alanı gibi bölümleri de barındıran müzede en çok ilgiyi ise casus ve dedektiflik fotoğraf makinelerinin bulunduğu bölüm görüyor. 75 adet casus fotoğraf makinesinin bulunduğu bölgede en dikkat çekici ise 2. Dünya savaşında posta güvercinlerine bağlanarak kullanılan makine. Adına güvercin drone denilen ve 30 saniye aralıklarla 10 poz çekme özelliğine sahip 1907 İngiltere yapımı casus fotoğraf makinesi soğuk savaş döneminin kuşkusuz en önemli cihazı.

İHA
142 yıllık makinalar da sergileniyor.
  • En eskisi 142 yıllık olan körüklü makinelerden dijitallere kadar, 2 bin 23 fotoğraf makinesini bünyesinde barındıran müzenin sorumlusu Emre İnan, 3 yılı geride bıraktıklarını belirten her yıl 120 bin kişiyi ücretsiz olarak ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Müzelerinde ziyaretçilerin ilgisini çeken fotoğraf makinelerinin başında casusluk makinelerinin geldiğini ifade eden İnan, “2. Dünya savaşında kullanılan 1907 İngiltere yapımı casus drone ile 30 saniye aralıklarla 10 adet poz çekilebiliyor. Geçmişten günümüze 100 yılı aşkın bir süreçte kullanılan drone diye adlandırdığımız bu fotoğraf makinemiz büyük ilgi görüyor. Çok hafif malzemeden üretilen makine o dönem posta güvercinlerine bağlanarak havadan bir nevi drone gibi fotoğraf çekimine yardımcı oluyor” diye konuştu.

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