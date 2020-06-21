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Teknoloji Harvardlı Türk bilim insanına 400 bin dolarlık araştırma ödülü
BİLİM

Harvardlı Türk bilim insanına 400 bin dolarlık araştırma ödülü

Harvard Üniversitesinde Kimyasal Biyoloji ve Moleküler Farmakoloji Bölümünde çalışmalarına devam eden Dr. Geylani Can, Amerikan Kanser Araştırma Kurumu ve İngiltere Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen yarışmada, genç bilim insanlarına verilen 400 bin dolar değerindeki "Transatlantik Araştırma Ödülü"nün sahibi oldu.

Haber Merkezi AA
Dr. Geylani Can, çalışmalarına Harvard Üniversitesi'nde devam ediyor.
Dr. Geylani Can, çalışmalarına Harvard Üniversitesi'nde devam ediyor.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans ve yüksek lisans mezunu Dr. Geylani Can, yüksek lisans eğitimi esnasında İsveç'te bulunan Karolinska Enstitüsünde de araştırmalarda bulundu.

Bu çalışmaları uluslararası saygın bilim dergilerinde yayımlanan Can, yüksek lisans çalışmalarının ardından, Cambridge Üniversitesi Gurdon Enstitüsünde doktora çalışmasına başladı.

Doktora sonrası çalışmalarına Harvard Üniversitesi Kimyasal Biyoloji ve Moleküler Farmakoloji Bölümünde devam eden Dr. Geylani Can, DNA'daki değişiklileri analiz edecek çok hızlı bir yöntem geliştirerek bunun patent başvurusunu yaptı.

400 BİN DOLARLIK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Amerikan Kanser Araştırma Kurumu ve İngiltere Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen yarışmaya katılan Can'ın projesi, ödüle layık görülen 4 proje arasına girdi.

Projede Can, hücre bölünmesinin son safhasında meydana gelen DNA hasarlarının nasıl tamir edildiğini inceleyecek.

4 YIL SONRA PROJE TAMAMLANACAK

Kanser başta olmak üzere birçok hastalık için yeni tedavileri geliştirmede kullanılabilecek hedefleri bulmayı amaçlayan Can, projeyi yaklaşık 4 yıl sonra sonlandıracak.

  • Can'ın bu projesi dört yıl boyunca hem Harvard Üniversitesi hem de İngiltere Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından laboratuvar imkanları ile de desteklenecek.

AMAÇ DNA'LARIN PARÇALANMASINI ENGELLEMEK

Dr. Geylani Can, yaptığı açıklamada, yarışmanın kariyerinin başında olan bilim insanlarının desteklenmesi için düzenlendiğini söyledi.

Yarışmaya binin üzerinde bilim insanının katıldığını belirten Can, ödülü alan bir Türk bilim insanı olarak çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Sağlıklı hücrelerde genlerin bir dizilimi olduğunu belirten Can, şunları kaydetti:

  • "Kanserli hücrelerin genomunda ise çok büyük bir kaos var. Bu kaosun nasıl başladığını bu projeyle anlamaya çalışıyorum. Her şey yolunda giderken, DNA kendini çoğaltırken ne gibi bir problem oluyor da biz böyle büyük bir karmaşaya gidiyoruz. Projede bunu anlayacağız. Bunun sonucu istediğimiz sonuçlara ulaşırsak sadece kanser değil birçok hastalığın gelişimini engellemiş olacağız."

Hassas bir yöntem olmasından dolayı teşhisi zor olan hastalıklarda da kullanılabilen bu yöntemi Kovid-19 için uyarlayan Dr. Geylani Can, testin pazara sunulmasında son aşamaya geldiklerini belirtti.

Dr. Geylani Can, çok kısa bir süre sonra Kovid-19 teşhisi için yaptığı çalışmanın da sonuçlanacağını bildirdi.

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