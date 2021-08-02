Amaç gerçekten yardım mı: Türkiye'ye şüpheli yardım çağrısı Türkiye, Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde meydana gelen yüzü aşkın orman yangını ile günlerdir mücadele ediyor. Ormanlık alanların, köylerin ve evlerin hasar gördüğü; canlıların hayatını kaybettiği felakete dikkat çekmek için sosyal medyada birçok paylaşım yapılıyordu ancak bu akşam başlatılan ve bir anda hızla büyüyen #HelpTurkey kampanyası şüphe uyandırdı. Kampanyanın iyi niyetli olup olmadığı merak konusu.

Haber Merkezi 02 Ağustos 2021, 02:33 Son Güncelleme: 02 Ağustos 2021, 03:24 Yeni Şafak