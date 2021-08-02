Teknoloji Amaç gerçekten yardım mı Türkiyeye şüpheli yardım çağrısı
SOSYAL MEDYA

Amaç gerçekten yardım mı: Türkiye'ye şüpheli yardım çağrısı

Türkiye, Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde meydana gelen yüzü aşkın orman yangını ile günlerdir mücadele ediyor. Ormanlık alanların, köylerin ve evlerin hasar gördüğü; canlıların hayatını kaybettiği felakete dikkat çekmek için sosyal medyada birçok paylaşım yapılıyordu ancak bu akşam başlatılan ve bir anda hızla büyüyen #HelpTurkey kampanyası şüphe uyandırdı. Kampanyanın iyi niyetli olup olmadığı merak konusu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HelpTurkey kampanyası nedir?
Sosyal medyada binlerce hesap tarafından paylaşılan bu görselin kim tarafından hazırlanıp, servis edildiği bilinmiyor.

Türkiye'de bir süredir devam eden orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla sürerken, sosyal medyada #HelpTurkey etiketi gündeme oturdu.

Ormanları kim yakıyor
GÜNDEM
Ormanları kim yakıyor

Hesapların çoğu FETÖ bağlantılı

  • "Global call" (Küresel çağrı) başlığı altında binlerce bot hesaptan dünyaya, Türkiye'ye yardım çağrısı yapıldı. Etikete destek olan hesapların büyük bir kısmının FETÖ bağlantılı olması dikkat çekiyor.

Bakan Pakdemirli yangınlardaki son durumu açıkladı: Sekiz bölgede yangın devam ediyor
OYNAT 01:14
Bakan Pakdemirli yangınlardaki son durumu açıkladı: Sekiz bölgede yangın devam ediyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, '28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı, 8 noktada yangın devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

Kaynak belirsiz

Etiketteki görsellerin kim tarafından hazırlanıp, servis edildiği merak konusu olurken, ülkedeki orman yangınlarının farklı boyuta taşınmasından endişe ediliyor.

Tuzağa düşmeyin

  • Twitter üzerinden örgütlü ve organize bir şekilde başlatılan Türkiye'ye sözde yardım çağrısının yanlış verilerle binlerce hesaptan paylaşılmasına sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar bu tuzağa düşülmemesi çağrısında bulunuyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nden farkındalık paylaşımı: Ormanda ateş yakma, çöp ve izmarit atma!
OYNAT 01:02
Orman Genel Müdürlüğü'nden farkındalık paylaşımı: Ormanda ateş yakma, çöp ve izmarit atma!
Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına farkındalık oluşturmak amacıyla resmi sosyal medya hesabından #SebepOlma etiketiyle bir paylaşım yaptı. Paylaşımda “Ormanda ateş yakma, çöp ve izmarit atma! Pişman olacağın davranışlarla yangına sebep olma.' ifadelerine yer verildi.

Şahan Gökbakar yangın söndürme çalışmalarını anbean kaydetti: Allah razı olsun yetkililere minnettarız
OYNAT 00:59
Şahan Gökbakar yangın söndürme çalışmalarını anbean kaydetti: Allah razı olsun yetkililere minnettarız
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris'teki orman yangını için seferber oldu. Canlı yayından yaptığı yayınlarla bölgedeki yangının ne boyutlara ulaştığını anlatan Gökbakar, o sırada yangın söndürme helikopterlerinin gelmesiyle yetkililere minnettar olduğunu dile getirdi.

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Türkiye için şüpheli çağrı

Türkiye için şüpheli çağrı

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