Amaç gerçekten yardım mı: Türkiye'ye şüpheli yardım çağrısı
Türkiye, Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde meydana gelen yüzü aşkın orman yangını ile günlerdir mücadele ediyor. Ormanlık alanların, köylerin ve evlerin hasar gördüğü; canlıların hayatını kaybettiği felakete dikkat çekmek için sosyal medyada birçok paylaşım yapılıyordu ancak bu akşam başlatılan ve bir anda hızla büyüyen #HelpTurkey kampanyası şüphe uyandırdı. Kampanyanın iyi niyetli olup olmadığı merak konusu.
Etiketteki görsellerin kim tarafından hazırlanıp, servis edildiği merak konusu olurken, ülkedeki orman yangınlarının farklı boyuta taşınmasından endişe ediliyor.
Tuzağa düşmeyin
Twitter üzerinden örgütlü ve organize bir şekilde başlatılan Türkiye'ye sözde yardım çağrısının yanlış verilerle binlerce hesaptan paylaşılmasına sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar bu tuzağa düşülmemesi çağrısında bulunuyor.