Hibrit bulut ilk kez Vodafone’da

Vodafone, kurumsal müşteriler için “hibrit bulut” çözümü VMware Cloud on AWS’i Türkiye’de ilk kez pazara sunuyor. Özel bulut teknolojisinin lider şirketi VMware ve Amazon Web Services (AWS) tarafından geliştirilen VMware Cloud on AWS, kurumların yerleşik VMware ortamlarını kolayca AWS buluta taşımalarını ve büyütmelerini sağlayan ölçeklenebilir, güvenli ve yenilikçi bir hizmet sunuyor.

ÖZEL SUNUCUDA ÇALIŞIYOR

Hizmet, Vodafone veri merkezlerindeki özel sanal sunucular ile birlikte çalışacak ve kullanıcılara hibrit bulut çözümü sunacak. Vodafone müşterileri böylece, VMware sanallaştırma teknolojisi kullanılan Vodafone Veri Merkezlerinde bulunan dedike sanal sunucu altyapısındaki sunucularına ek olarak; Londra ve Frankfurt gibi AWS bölgelerindeki AWS veri merkezlerinde bulunan VMware tabanlı sanal sunucularını alıp, bunların yönetim hizmetini de Vodafone’dan temin edebilecek.

KURUMLARA ESNEK YAPI

Hibrit bulut teknolojisi esnek bir yapı ve güvenli bir hizmet sunuyor, şirketler için veri yönetimini ve güvenliğini kolaylaştırıyor ve onların AWS buluttan ve hizmetlerinden faydalanmak için iş kapasitelerini artırmalarına olanak sağlıyor.

ÖNEMLİ BİR YATIRIM

VMware ve AWS gibi sanallaştırma ve bulut teknolojilerinde öncü iki markayla çalışmanın müşterilerine dijitalleşme yolculuklarında yeni çözümler ve kolaylıklar sunacağını dile getiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Kurumsal müşterilerimize komple iletişim hizmetleri sunma stratejimiz doğrultusunda 2013’te kurduğumuz Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü, teknoloji yatırımlarımızın önemli bir halkasını oluşturuyor. Burada sunduğumuz çözümlere ek olarak bu çözümü özel bulut teknolojisinin lider şirketi VMware ve AWS’den sunuyor olmamız da işletmelerimiz için birçok avantajı beraberinde getiriyor” dedi.

KAPASİTE ARTIŞI GETİRİYOR

VMware Ülke Direktörü Murat Mediçeler, “VMware Cloud on AWS’i tercih eden Vodafone, VMware Cloud Provider Program (VCPP) kapsamında VMware Cloud on AWS’i yönetilen servisler olarak müşterilerine sunan Türkiye’deki ilk servis sağlayıcısı olacak” dedi. AWS EMEA Bölgesi Gelişmekte Olan Pazarlar Genel Müdürü Tony Van Den Berg de, hizmetin şirketlere, veri merkezi kapasitelerini artırma ve felaket kurtarma çözümlerini modernleştirme imkanı da verdiğini söyledi.