|
Teknoloji

HürJET iniş takımını kapatarak uçtu

Yeni kırmızı beyaz rengiyle havalanan Hürjet, ilk kez iniş takımını kapatarak uçtu.

04:00 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
HÜRJET.

HÜRJET.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında ilk kez havalanan Türkiye’nin eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet’in test uçuşları sürüyor. Yeni kırmızı beyaz rengiyle havalanan Hürjet, ilk kez iniş takımını kapatarak uçtu. Uçuş öncesi konuşan test pilotu Ercan Çelik, “Bugün ilk defa Hürjet’in iniş takımlarını katlayacağız. İniş takımları aşağıdayken uçak iniş kalkış modunda olduğu için manevrası ve performansı ona göre tabii ki kısıtlı, limitli bir uçuş yapıyor. İniş takımlarını yukarı topladığımız zaman bu limit ortadan kalkmış olacak. Dolayısıyla daha rahat ve özgürce manevra yapabilecek” diye konuştu. Hürjet’in uçuşuna, “Özgür” projesi kapsamında TUSAŞ’ta modernize edilen bir F-16 da eşlik etti. Hürjet’in performansı, F-16’dan gözlemlendi.





#HÜRJET
#TUSAŞ
#Ercan Çelik
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EKYS sonuçları açıklandı mı?