HürJET iniş takımını kapatarak uçtu

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında ilk kez havalanan Türkiye’nin eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet’in test uçuşları sürüyor. Yeni kırmızı beyaz rengiyle havalanan Hürjet, ilk kez iniş takımını kapatarak uçtu. Uçuş öncesi konuşan test pilotu Ercan Çelik, “Bugün ilk defa Hürjet’in iniş takımlarını katlayacağız. İniş takımları aşağıdayken uçak iniş kalkış modunda olduğu için manevrası ve performansı ona göre tabii ki kısıtlı, limitli bir uçuş yapıyor. İniş takımlarını yukarı topladığımız zaman bu limit ortadan kalkmış olacak. Dolayısıyla daha rahat ve özgürce manevra yapabilecek” diye konuştu. Hürjet’in uçuşuna, “Özgür” projesi kapsamında TUSAŞ’ta modernize edilen bir F-16 da eşlik etti. Hürjet’in performansı, F-16’dan gözlemlendi.