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Teknoloji

İMECE 3. kez ertelendi

Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE’nin fırlatılması, 27 saniye kala 3. kez olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Heyecanlıydık, biraz içimiz buruk. Birkaç gün içerisinde bu gurur ve mutluluğu beraber yaşayacağız” dedi.

04:00 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İMECE fırlatma operasyonu.

İMECE fırlatma operasyonu.

Türkiye’nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE’nin fırlatma operasyonu, fırlatmaya 27 saniye kala hava koşulları nedeniyle yeniden ertelendi. İMECE Proje Yöneticisi Emir Serdar Aras ve ekibi, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nde uydunun fırlatma sürecini koordine ederken eş zamanlı olarak Türkiye’de TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nün Yer Takip İstasyonu’nda program gerçekleştirildi. Programı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, uydunun üretim aşamasında yer alan mühendisler ve aileleri Ankara’daki TÜBİTAK Uzay yerleşkesinde kurulan merkezden takip etti.

Geç olsun güç olmasın

İMECE uydusunu yörüngesine taşıyacak Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu SpaceX firması, fırlatma operasyonuna 27 saniye kala hava koşulları nedeniyle operasyonun ertelendiğini bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Üçüncü fırlatma planı da 27 saniye kala hava koşulları nedeniyle ertelendi. İnşallah bir sonraki fırlatmada havanın müsait olduğu koşullarda uydumuzu göndermiş olacağız. Heyecanlıydık, şu anda biraz içimiz buruk. Gösterdiğiniz gayret için teşekkür ediyorum. Üzüldüğünüzü biliyorum, geç olsun da güç olmasın, bir kaç gün içerisinde bu gururu, bu mutluluğu beraber yaşayacağız. Tüm Türkiye’ye buradan selamlarımız gönderiyoruz, bizi izlemeye devam etsinler.” ifadelerini kullandı. SpaceX’in hava koşulları nedeniyle fırlatma operasyonunu daha önce iki kez daha ertelemişti.



#Sanayi
#Mustafa Varank
#İMECE
#Uydu
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