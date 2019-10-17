Teknoloji İngilterenin eski siber savaşçısı Twitterda yönetici
SOSYAL MEDYA

İngiltere'nin eski siber savaşçısı Twitter'da yönetici

Barış Pınarı Harekatı süresince uyguladığı sansürle konuşulan Twitter'ın editoryal kısmında İngiltere'nin "siber savaş" yürütmekle görevli psikolojik savaş birimi 77. Tugay'da görev almış bir isim çalışıyor. Twitter’ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika editoryal politikasından sorumlu kıdemli yöneticisi Gordon MacMillan'ın sosyal medya şirketindeki görevinin Müslüman ülkelere uygulanan sansürle bağlantılı olabileceği konuşuluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere'de 2015 yılında kurulan tugayda görevli tüm askerler Twitter ve Facebook gibi sosyal medya araçlarını kullanıp halk üzerinde psikolojik operasyonlar yapıyor.
İngiltere'de 2015 yılında kurulan tugayda görevli tüm askerler Twitter ve Facebook gibi sosyal medya araçlarını kullanıp halk üzerinde psikolojik operasyonlar yapıyor.

Barış Pınarı Harekatı sırasında uyguladığı sansürlerle gündeme gelen Twitter'in editoryal kısmında görev alan yöneticilerinin profilleri dikkat çekiyor. Bir süre önce Twitter’ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika editoryal politikasından sorumlu kıdemli bir yöneticisinin, İngiliz ordusunun psikolojik savaş biriminde(77.Tugay) çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Gordon MacMillan isimli yöneticinin Twitter’da 6 yıldır çalıştığı ve Temmuz 2016’dan bu yana platformun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika editöryal politika sorumlusu olduğu öğrenilmişti.

İngiltere'de Instagram, Twitter ve Facebook'u kullanarak "siber savaş" yürütmekle görevli 77’inci Tugay'da çalışan Gordon MacMillan'ın daha sonra Twitter'da çalışmaya başladığı biliniyor.

İngiltere'de 2015 yılında kurulan tugayda görevli tüm askerler Twitter ve Facebook gibi sosyal medya araçlarını kullanıp halk üzerinde psikolojik operasyonlar yapıyor.

Twitter'ın yönetici kadrosunda yer alan "tugay" tecrübesine sahip ismin sansürlerle bağlantı olan bir isim olduğunu söylemek yanlış olmaz. Twitter Barış Pınarı Harekatı boyunca Twitter'dan bilgilendirci içerik paylaşan bazı hesaplarla, TRT World gibi devlet yayın organlarına karşı kısıtlamalar getirmişti.

Sosyal medya devi daha önce Mısır ve Filistin'de de benzer uygulamalarda bulunmuş, Mısır'da aktivistlerin hesapları, Filistin'de de İsrail muhaliflerinini hesapları askıya alınmıştı.

Twitter Türk hesaplara sansür uygularken Türkiye karşıtı propaganda içerik yayınlayan Aralarında BBC, CNN, Washington Post, Fox News'in de olduğu kuruluşlarına ise herhangi bir kısıtlama getirmiyor.

Hepsi satışa çıktı

Hepsi satışa çıktı

UBER sürücüleri, araçlarını elden çıkartmaya çalışıyor.
Kritik görüşme sürüyor

Kritik görüşme sürüyor

Erdoğan ve Pence görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
İngilterenin eski siber savaşçısı Twitterda yönetici

İngiltere'nin eski siber savaşçısı Twitter'da yönetici

​Gordon MacMillan'ın Twitter'daki görevinin Müslüman ülkelere uygulanan sansürle bağlantılı olabileceği konuşuluyor.
ABD kendi<br>üssünü vurdu!

ABD kendi
üssünü vurdu!

​Lafarge'ın fabrikasındaki mühimmat deposunu imha etti.
NATO'ya net mesaj

NATO'ya net mesaj

Milli Savunma Bakanlığı, NATO'ya tepki gösterdi.
Erdoğan Müslümanların lideri

Erdoğan Müslümanların lideri

​Bosnalılar Erdoğan sevgisini böyle anlattı.

Nusaybin'e <br>havan saldırısı

Nusaybin'e
havan saldırısı

Havanlardan biri karakol yanına düşerken 1 asker hafif yaralandı.
Rusya çıkartırsa<br>karşı çıkmayız

Rusya çıkartırsa
karşı çıkmayız

​Bakan Çavuşoğlu'ndan BBC'de flaş YPG/PKK açıklaması.
Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

150 milyon liralık<br>emlak vurgunu

150 milyon liralık
emlak vurgunu

​Çete çökertildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Yakınlaşma, oyalama ve gerilim

Yakınlaşma, oyalama ve gerilim

​Ankara-Washington hattının 8 yıllık Suriye diplomasisi serüveni.
Evladım kandırılmadı kaçırıldı

Evladım kandırılmadı kaçırıldı

​HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 45'inci gününde.
600'e yakın<br> terörist firar etti

600'e yakın
terörist firar etti

​Barış Pınarı ile bozguna uğrayan YPG/PKK dağıldı.
Vatan Partisi'ne <br>Twitter sansürü

Vatan Partisi'ne
Twitter sansürü

Twitter, iletişim kanalını baskı aracı olarak kullanıyor.
Teröristlerin kirli <br>oyunu ortaya çıktı

Teröristlerin kirli
oyunu ortaya çıktı

​Resulayn'da kalan siviller 'canlı kalkan' yapılmış.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.