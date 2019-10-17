İngiltere'nin eski siber savaşçısı Twitter'da yönetici

İngiltere'de 2015 yılında kurulan tugayda görevli tüm askerler Twitter ve Facebook gibi sosyal medya araçlarını kullanıp halk üzerinde psikolojik operasyonlar yapıyor.

Barış Pınarı Harekatı sırasında uyguladığı sansürlerle gündeme gelen Twitter'in editoryal kısmında görev alan yöneticilerinin profilleri dikkat çekiyor. Bir süre önce Twitter’ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika editoryal politikasından sorumlu kıdemli bir yöneticisinin, İngiliz ordusunun psikolojik savaş biriminde(77.Tugay) çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Gordon MacMillan isimli yöneticinin Twitter’da 6 yıldır çalıştığı ve Temmuz 2016’dan bu yana platformun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika editöryal politika sorumlusu olduğu öğrenilmişti.

İngiltere'de Instagram, Twitter ve Facebook'u kullanarak "siber savaş" yürütmekle görevli 77’inci Tugay'da çalışan Gordon MacMillan'ın daha sonra Twitter'da çalışmaya başladığı biliniyor.

İngiltere'de 2015 yılında kurulan tugayda görevli tüm askerler Twitter ve Facebook gibi sosyal medya araçlarını kullanıp halk üzerinde psikolojik operasyonlar yapıyor.

Twitter'ın yönetici kadrosunda yer alan "tugay" tecrübesine sahip ismin sansürlerle bağlantı olan bir isim olduğunu söylemek yanlış olmaz. Twitter Barış Pınarı Harekatı boyunca Twitter'dan bilgilendirci içerik paylaşan bazı hesaplarla, TRT World gibi devlet yayın organlarına karşı kısıtlamalar getirmişti.

Sosyal medya devi daha önce Mısır ve Filistin'de de benzer uygulamalarda bulunmuş, Mısır'da aktivistlerin hesapları, Filistin'de de İsrail muhaliflerinini hesapları askıya alınmıştı.

Twitter Türk hesaplara sansür uygularken Türkiye karşıtı propaganda içerik yayınlayan Aralarında BBC, CNN, Washington Post, Fox News'in de olduğu kuruluşlarına ise herhangi bir kısıtlama getirmiyor.