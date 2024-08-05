Meta sözcüsü, Türkiye'de Instagram'ın yeniden hizmete açılmasını sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
BTK 2 Ağustos'ta Meta'ya ait Instagram internet sitesine erişimi engellemişti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun X üzerinden Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Instagram'ı, Haniye'nin şehit edilmesinin ardından taziye mesajlarını engellediği için eleştirmişti.
"Elimizden geleni yapacağız"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileri ile bugün öğleden sonra bir araya geleceklerini ve Türkiye'nin taleplerinin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umduklarını açıkladı.