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Teknoloji

Instagram erişime açılacak mı? Meta'dan Türkiye açıklaması

Meta sözcüsü, Türkiye'de Instagram hizmetlerini tekrar erişilebilir hale getirmek için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini belirtti.

15:17 - 5/08/2024 الإثنين
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Instagram - META
Instagram - META

Meta sözcüsü, Türkiye'de Instagram'ın yeniden hizmete açılmasını sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.


BTK 2 Ağustos'ta Meta'ya ait Instagram internet sitesine erişimi engellemişti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun X üzerinden Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Instagram'ı, Haniye'nin şehit edilmesinin ardından taziye mesajlarını engellediği için eleştirmişti.


"Elimizden geleni yapacağız"


Meta sözcüsü konuya dair bugün yaptığı açıklamada,
"Türkiye'de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"
dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileri ile bugün öğleden sonra bir araya geleceklerini ve Türkiye'nin taleplerinin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umduklarını açıkladı.




#META
#ınstagram
#Türkiye
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